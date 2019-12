El programa 'Invulnerables' atiende a más de 1000 menores en situación de pobreza en Cataluña

La iniciativa 'Invulnerables' impulsada por la Fundació La Caixa, a través de su programa CaixaProinfància, y con la ayuda del FC Barcelona y la Generalitat de Catalunya, contra la pobreza infantil ha presentado esta mañana un nuevo vídeo promocional que apela a toda la sociedad civil catalana a actuar.

El programa impulsado por Sor Lucía Caram está atendiendo a más de 700 famílias y a más de 1000 menores en situación de pobreza en Catalunya. CaixaProinfància trabaja para que los menores de entre 0 a 18 años en situación de pobreza o exclusión social de todo el Estado Español tengan las mismas oportunidades que el resto de infantes.

El objetivo es romper el circulo de pobreza que se transmite de padres a hijos, y también promover nuevas formas de atención enfocadas al desarrollo social y educativo, a través de un conjunto de ayudas que las entidades sociales despliegan con la metodología de trabajo establecido por el programa.

Tal como ha explicado Sor Lucia Caram, en Cataluña hay un 28,6% de pobreza infantil, lo que supone que 1 de cada 3 niños tiene carencias en sus necesidades para vivir. Ante este hecho, Caram ha advertido que "no podemos construir un país si no apostamos por la familia" porque "si no trabajamos todos, fracasaremos".

'Invulnerables' trabaja para romper el circulo de la pobreza hereditaria en más de 11 municipios, formando 14 redes de trabajo a mano de las administraciones locales y de 49 entidades sociales. Entre algunos de estos municipios encontramos Manresa, Tortosa, Lleida, Figueres o Girona.

El deporte como herramienta de transformación

Con el apoyo del FC Barcelona y la Generalitat de Catalunya el proyecto quiere implicar a toda la sociedad, des del km 0, como la forma más eficaz de trabajar y transformar la pobreza infantil.

A través de la alianza con el club y su Fundación, y con el apoyo de la confederación de peñas, se han realizado más de 100 charlas de concienciación. Además, en todos los territorios donde actúa la iniciativa se ha implantado el programa Futbol Net, llegando a casi 400 niños y niñas de 'Invulnerables'.

El patrón de la Fundación del Club, Tono Tombas, ha destacado la importancia de estos programas que ayudan a que los niños y niñas en riesgo de exclusión social "puedan volver a la sociedad y no se pierdan".