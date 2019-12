MVA proyecta 'Mes voisins, chronique d'une élection', un documental sobre el ascenso de la extrema derecha

La entrada es libre hasta completar el aforo, según han recordado desde la Diputación a través de un comunicado. En el documental, dirigido por el hispano-francés Joseph Gordillo (2017), el cineasta recoge la frustración ante un sistema político y económico, los lemas que calan y la conciencia del voto. Se trata de una película para reflexionar sobre las razones del ascenso de la extrema derecha en Europa.

'Mis queridos vecinos, crónica de unas elecciones' es el retrato de una Francia desconocida fuera de sus fronteras y olvidada dentro de ellas. El ejemplo de un país cortado en dos: "La Francia que funciona bien, que no conoce el paro, con salarios dignos... la urbana; y la Francia que no se ve, que no sale en televisión, que apenas está representada en la Asamblea... la que cada cinco años da un golpe en la mesa y dice 'eh, hasta aquí'", ha explicado Gordillo.

Ese último golpe resonó bien fuerte en las últimas elecciones presidenciales, en las que Emmanuel Macron acabó imponiéndose a Marine Le Pen. Gordillo trata de plasmar el motivo por el que Francia dio a la ultraderecha del Frente Nacional los mejores resultados de su historia.

El documental sigue la vida de sus vecinos durante cuatro meses clave de la vida democrática francesa. Una manera de entender los 51 votos para Le Pen por los 50 de Macron en el microcosmos de Rembercourt sur Mad.

El film, con una duración de 92 minutos, se emitirá en Versión Original en francés subtitulado en castellano, y de forma posterior, habrá una charla-coloquio con su director.