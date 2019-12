La Generalitat demana 6 anys de presó a Ciscar per desviar fons per a comprar obres falses de Rueda

L'Advocacia de la Generalitat Valenciana demana sis anys de presó i 10 d'inhabilitació absoluta per a l'exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, pel suposat desviament de fons del museu a la compra de rèpliques de l'artista Gerardo Rueda que es van pretendre fer passar per autèntiques.

Considera Ciscar coautora dels delictes continuats de malversació en concurs medial amb els de prevaricació i falsedat. A més, sol·licita cinc anys de presó per a l'ex-director financer de la institució cultural, Juan Carlos Lledó, -com a coautor dels delictes de malversació, prevaricació i falsedat- i la mateixa pena per a José Luis Rueda, fill i hereu del creador, a qui veu cooperador necessari dels delictes de malversació en concurs amb el de falsedat.

Així figura en l'escrit de l'Advocacia -al que ha tingut accés Europa Press- presentat al Jutjat d'Instrucció número 21 de València, i en el qual també insta al fet que els tres acusats indemnitzen, conjuntament i solidàriament, a les arques públiques per import de 4.176.863 euros, en considerar que aquest és el perjuí econòmic per la compra de les peces falses i la promoció "indeguda" que es va fer.

La petició de l'Advocacia, acusació particular en la causa, s'uneix a les ja realitzades per la Fiscalia Anticorrupció -que coincideix a demanar per a Ciscar sis anys de presó i sol·licita cinc anys i mig per a José Luis Rueda i el mateix per a Lledó- i l'acusació popular, que exerceix Acció Cívica contra la Corrupció, que eleva la petició: 12 anys de presó per a Ciscar, Lledó i Rueda.

La representació de la Generalitat considera que en les diligències prèvies "s'ha confirmat com l'IVAM, a través de dos contractes mixts de donació i compra, va adquirir, els anys 2004 i 2006, obres d'art no originals, com si ho foren, enriquint indegudament amb fons públics José Luis Rueda Jiménez, hereu del suposat autor de les obres, Gerardo Rueda Salaberry".

"En essència: la Direcció de l'IVAM (Consuelo Ciscar), amb la concomitància de la Subdirecció de Gestió Econòmica, responsable del procediment administratiu d'adquisició (Juan Carlos Lledó) van destinar, a gratcient, cabals públics a adquirir obres d'art que eren rèpliques; fent-les passar per originals i produint així una desviació dels fons pressupostaris cap al patrimoni de José Luis Rueda, qui necessàriament va prestar la seua contribució vital i axial per a donar aparença d'autenticitat a les obres i apropiar-se així, indegudament, dels havers de la Hisenda Pública Valenciana", sosté.

Posteriorment, continua, "l'IVAM, a través dels seus màxims responsables, va destinar fons públics a promocionar, indegudament, les escultures falsament atribuïdes a Gerardo Rueda i la col·lecció particular de José Luis Rueda amb l'objecte de promocionar, prestigiar i augmentar el valor d'una col·lecció d'art aliena a la institució la titularitat de la qual ostentava José Luis Rueda Jiménez i a fi de facilitar la venda de noves escultures no originals a tercers".

Per a l'administració valenciana, "les exposicions que l'IVAM va realitzar de l'obra monumental falsament atribuïda a Gerardo Rueda van servir perquè el seu fill José Luis promocionara i donara publicitat a la seua col·lecció particular d'art i a més per a possibilitar la venda de noves escultures monumentals a altres institucions museístiques".

"Els màxims responsables de l'IVAM van posar els fons públics del museu i la seua projecció exterior al servici dels particulars interessos de José Luis Rueda, de manera que aquest va utilitzar indegudament tota la infraestructura, mitjans i prestigi d'un museu consolidat per a acréixer indegudament el seu patrimoni", assevera.