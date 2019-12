¿Estás harto de que Facebook se chive de tu cumpleaños? Cómo evitar que tus contactos se enteren de la fecha

Las aplicaciones populares generan dudas recurrentes, bastantes de ellas relacionadas con la privacidad y, dentro de este marco, con el hecho de que no nos gusta dar pie a que cotilleen en exceso acerca de nuestra persona. En el universo Facebook, por lo general no tenemos mayor problema en indicar en el perfil la fecha de cumpleaños, pero hay usuarios a los que informar de forma abierta de la edad no les seduce demasiado. Ya sea por este motivo o porque se busca evitar la invasión de notificaciones con las felicitaciones (unas hacen ilusión, y otras son respuestas protocolarias de contactos de vínculo mínimo ante el aviso de la fecha señalada), es posible cambiar la configuración de manera sencilla.

Primer paso

Ya metidos en nuestro perfil, lo referente a la edad y al cumpleaños se rellena en el apartado ‘Información’, en el cual damos detalles acerca del trabajo, la formación académica, la familia, nuestras relaciones, lugares donde hemos estado, acontecimientos reseñables... Si colocamos el cursor del ratón encima de la fecha que se pretende ocultar aparece la opción ‘editar tu información básica y de contacto’.

Segundo paso

Una vez realizado el correspondiente clic, en el espacio en blanco a la derecha de las filas de fecha y año emerge la ruta ‘editar’ con el icono de la vía elegida hasta ahora. Si la pulsamos caben cuatro posibilidades: dejarlo público, que solo puedan saberlo los amigos, ‘solo yo’ y ‘personalizado’. Para lo que nos interesa se debe dejar fijado el correspondiente candado de ‘solo yo’ y guardar los cambios.

Tú decides qué ocultas

Ocultar uno de los dos datos (fecha de nacimiento y año) no implica hacer lo propio con el otro. Cada uno requiere su pequeño paso y se puede optar por ‘esconder’ ambos detalles, solo uno o, como hacemos en origen al crearnos la cuenta, ninguno.