El PSPV demana que À Punt reserve espai per a divulgar la tasca de les ONG valencianes

La iniciativa pretén "visibilitzar el treball d'aquestes organitzacions per a crear una societat justa i sense desigualtats, així com engegar campanyes que divulguen els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030 de Nacions Unides", ha indicat la diputada del PSPV en un comunicat.

La iniciativa "reforça el conveni marc al qual es van subscriure la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació juntament amb la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació", amb l'objectiu de "col·laborar per a divulgar i conscienciar la població sobre la importància d'integrar en la societat els valors de transparència en l'activitat pública, la participació ciutadana, la cooperació al desenvolupament i la solidaritat".

Segons la dirigent socialista, és en l'aspecte de la sensibilització social en el qual cal un "major esforç per a divulgar i visibilitzar les campanyes" que desenvolupen actors socials, com les ONG, per a "acabar amb els abusos, les desigualtats i la violació de drets humans", així com per a "millorar la rendició de comptes i la transparència en relació a la informació".

Castelló subratlla així l'obligació, tant de l'administració com dels mitjans de comunicació públics valencians, de "dur a terme actuacions de formació, difusió i promoció" d'aquests valors, així com l'"elaboració, edició i publicació de continguts audiovisuals" derivats dels mateixos.