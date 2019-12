Feijóo entiende "la incomodidad" de las mujeres de Verín, pero no hará "política en contra de su seguridad"

"No cuente conmigo para hacer política en contra de la seguridad de las mujeres y en contra de los bebés que nacen en Galicia", ha proclamado Feijóo, en respuesta a las duras críticas de la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien ha preguntado al presidente si le gustaría que "el recorte" de servicios en Verín afectase "a su compañero" o a "su hijo", si "tuviese fiebre y lo tuviese que levantar de la cama para desplazarse durante 60 o 90 minutos".

La dirigente del BNG, que está embarazada, ha asegurado que se siente "más segura" sabiendo que no tendrá que desplazarse "cien kilómetros" para dar a luz. "Y lo que no quiero para mí, no lo quiero para las mujeres de este país", ha apostillado, mientras Feijóo ha pedido a los nacionalistas "un poco de respeto por el criterio clínico", que "dejen de hacer demagogia" y que "se tomen en serio" la sanidad.

Antes de que el socialista Gonzalo Caballero también mencionase la situación de la sanidad gallega y afease los "recortes" al presidente, Feijóo se ha reafirmado en que la decisión de cerrar el paritorio de Verín se adopta por razones de "seguridad" para las mujeres y los neonatos. Y también ha aprovechado para comprometerse a "seguir mejorando y ampliando" el hospital y su cartera de servicios.

"Verín multiplicará por tres su área de urgencias. ¿Acaso tienen menos importancia que un parto que puede ser programado. ¿Se ríe del criterio de todos los obstetras y pediatras de Ourense?", ha preguntado a Pontón, después de mostrar un documento firmado por 44 pediatras y ginecólogos del área sanitaria ourensano, de los que parte -ha remarcado- "son mujeres".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)