S'entrega el principal sospitós de la desaparició de Marta Calvo i s'apunta a una "mort violenta"

El principal sospitós de la desaparició fa quasi un mes de la jove Marta Calvo al municipi valencià de Manuel s'ha entregat aquest dimecres a la Guàrdia Civil, que està interrogant-lo. La xica, de 25 anys, figura com a desapareguda des de principis de novembre quan va quedar per internet amb un home i va comunicar a la seua mare per Whatsapp la seua ubicació.

La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana manté com a principal hipòtesi que la jove va patir una "agressió física" que "podria haver comportat la seua mort violenta", segons ha informat el delegat, Juan Carlos Fulgencio, en una roda de premsa convocada d'urgència aquest dimecres al matí.

Fulgencio ha destacat el treball de Policia i "molt especialment" de la Guàrdia Civil, a causa que aquest cos ha portat la investigació, perquè "s'ha fet tot un esforç per tractar de localitzar la persona que s'entenia que era el sospitós de la desaparició", identificat com Jorge Ignacio P.J.

"Des de la Delegació del Govern s'ha coordinat un ampli dispositiu per a tractar de localitzar el principal sospitós de la desaparició i, d'altra banda, Marta", ha destacat el delegat, qui ha confirmat que Jorge Ignacio s'ha entregat en una caserna de la Guàrdia Civil propera a la localitat de Manuel, on va desaparéixer la jove, i està detingut.

"Es troba a territori espanyol i es procedirà al llarg del matí a l'interrogatori sobre la base de la desaparició violenta de Marta", ha assenyalat. Segons fonts pròximes la investigació, el sospitós s'ha entregat aquest dimecres de matinada a la caserna de la Guàrdia Civil de Carcaixent i agents de l'Institut Armat estan ja interrogant-lo per a tractar d'esbrinar el parador de la jove de 25 anys.

D'altra banda, Fulgencio ha confirmat que, de moment, "no hi ha constància de la situació de Marta", però ha indicat que "la hipòtesi que sempre ha estudiat la Delegació és que Marta, no només va desaparéixer, sinó que va patir una agressió violenta que possiblement li va fer perdre la vida". En tot cas, ha precisat que "açò és una cosa que s'ha de contrastar al llarg del matí quan siga interrogat".

"Seguim amb aquesta hipòtesi que hem contemplat des del primer moment. Que aquesta és la persona responsable i que podríem estar parlant d'una desaparició i una agressió física que podria haver comportat la mort violenta de Marta", ha dit.

Sobre el detingut, el delegat ha assenyalat que queda pendent el seu pas a disposició judicial, i ha posat en valor que les forces i cossos de seguretat de l'Estat que han col·laborat en l'operatiu han mantingut, "no només un dispositiu de cerca de Marta, sinó també de Jorge, molt ampli". "Crec que que eixa pressió policial ha pogut suposar que en tot cas aquesta persona s'entregara", ha agregat.

El delegat ha rebutjat facilitar més dades amb la finalitat de "tractar d'entorpir el menys possible l'inicial desenvolupament de les primeres pràctiques en relació amb l'individu detingut".

Igualment, ha explicat que creuen que l'ara detingut "no va arribar a eixir d'Espanya" a causa que el dispositiu policial "l'ha dissuadit". "Però no sabem cert el que ha ocorregut aquests dies", ha afegit.

D'altra banda, qüestionat per una altra desaparició a la zona de Carcaixent que es va produir en dates pròximes a la de Marta Calvo, Fulgencio ha afirmat que "la hipòtesi" és que les dos desaparicions "no tenen cap tipus de relació". "Açò ens queda bastant clar a priori, però no obstant açò tractarem de veure si hi ha algun tipus de relació", ha subratllat.

En tot cas, ha reiterat que consideren que són "qüestions absolutament diferents". "No contemplem que aquesta persona haja patit cap tipus d'agressió, estem treballant amb la hipòtesi d'una desaparicion voluntària", ha incidit.