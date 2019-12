Igea espera propuestas sobre la Fundación Villalar y apuesta por que "cada euro esté bajo control"

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, Igea ha apuntado que la propuesta de Ciudadanos es la que asegura que llevaban en su programa electoral y en el acuerdo de Gobierno de la Junta en relación a que el dinero público tenga "el mayor control posible".

Algo que, según Igea no sucede en la Fundación Villalar, que en su opinión "no tiene control estricto", por ello aboga por "huir de ese tipo de entidades no propias del derecho administrativo" y que cada euro que gestionen "esté bajo control y a la vista de todos los ciudadanos".

Por otro lado, ha calificado de "gran noticia" que este martes las Cortes publicaran todo el gasto publicidad institucional de los últimos cuatro años.