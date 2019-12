S'entrega el principal sospitós de la desaparició de Marta Calvo

El principal sospitós de la desaparició fa quasi un mes de la jove Marta Calvo al municipi valencià de Manuel s'ha entregat aquest dimecres a la Guàrdia Civil, que està interrogant-lo, han confirmat a Europa Press fonts pròximes a la investigació.

De la jove de 25 anys no es tenen notícies des de principis del mes de novembre quan va quedar per internet amb un home i va comunicar a sa mare per Whatsapp la seua ubicació a la localitat valenciana de Manuel.

Des d'eixe moment, efectius de la Guàrdia Civil, recolzats des de dimarts per la UME (Unitat Militar d'Emergències) busquen la jove a Manuel i també han realitzat escorcolls a altres punts on el sospitós ha residit, com en una vivenda de l'l'Olleria.