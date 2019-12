Igea rompe la interlocución con Podemos hasta que Fernández se disculpe tras comparar a Casado con el doctor Mengele

"Lo que sucedió ayer en el hemiciclo es intolerable, no vamos a tolerar de ninguna de las maneras que ningún grupo parlamentario de izquierdas o de derechas compare a una consejera que ha dedicado toda su vida al cuidado de los demás y que tiene un currículum impecable en defensa de la sanidad pública con el peor asesino de la historia de la humanidad", ha señalado Igea, quien ha avanzado que, además de romper la interlocución de Ciudadanos con Fernández, propondrá a la Junta que no se responda a sus preguntas hasta que se retracte.

De este modo, el vicepresidente de la Junta ha recordado que Josef Mengele fue un doctor nazi conocido en el campo de concentración de Auschwitz como el 'Ángel de la muerte' que se dedicaba a "asesinar niños para hacerles autopsias", "inoculaba enfermedades a gemelos" y "decidía quien vivía y quien moría" en el campo de concentración. "Es el personaje más repugnante de la historia de la humanidad", ha aseverado.

Francisco Igea ha considerado que al utilizar esta comparación el procurador de Podemos o es un "sinvergüenza" o ha utilizado el "genocidio para hacer un chiste", un punto en el que ha recordado que la "banalización" del holocausto es delito en países como Alemania o Israel.

"Lo que está ocurriendo en este hemiciclo pasa de castaño oscuro, no lo vamos a tolerar, no vamos a tolerar la doble moral", ha insistido el vicepresidente, quien se ha preguntado qué hubiera pasado si un partido de centro derecha o VOX hubiera pronunciado esas palabras, a lo que ha respondido que hubiera sido motivo de "escarnio nacional".

Tras ofrecer estas explicaciones Igea ha exigido a Fernández que rectifique y retire sus declaraciones del diario de sesiones del Pleno, tras lo que ha anunciado que se enviará un documento de disculpas en nombre de la Comunidad a Israel como consecuencia de que un procurador "ha confundido las Cortes con un circo a su disposición".

"No lo vamos a tolerar, hasta aquí hemos llegado, si no retira esas palabras cesaríamos cualquier interlocución con ese partido, no vamos a responder a quien no sabe distinguir una broma parlamentaria con una barbaridad", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que propondrá en el seno de la Junta que no se responda a sus preguntas ante el Pleno en el caso de que no se retracte. "Esperamos escuchar sus disculpas", ha concluido.