¿Tu correo de Gmail también en Outlook? Microsoft anuncia planes para integrar ambas plataformas

El gigante tecnológico Microsoft está probando una nueva funcionalidad muy interesante para su gestor de correo: integrar cuentas de Gmail en la versión web de Outlook, gestionando así todos los emails desde un mismo sitio. Además, también permite integrar Google Calendar y Google Drive, según informan medios internacionales como ‘The Verge’.

Aunque esta iniciativa no está todavía disponible para todo el mundo, un grupo de ‘afortunados’ ha podido probar ya sus beneficios. El usuario de Twitter Florian B fue el primero en informar de la novedad a través de su cuenta en la red social.

You can now add your gmail account on https://t.co/qrV9WCmJyQ ! pic.twitter.com/KYvZe6wx7q — Florian B (@flobo09) November 20, 2019

Después de un proceso de configuración rápido, simplemente tienes que vincular una cuenta de Google a una cuenta de Outlook.com, y Gmail, documentos de Drive y Google Calendar se mostrarán automáticamente dentro de la plataforma de correo electrónico. “Es una integración completa que incluye contactos, calendario y todos los servicios de la Suite de Google”, dice Florian B.

“Add your Google Mail and Calendar to Outlook and easily manage everything in one place” (Añade tu Google Mail y Calendar a Outlook y gestiona fácilmente todo desde el mismo lugar), reza el mensaje que aparece si eres uno de los elegidos para probar esta funcionalidad nueva.

Parece ser que el funcionamiento es muy similar al que tiene Outlook en iOS y Android, con bandejas de entrada separadas. Según el usuario de Twitter que lo publicó, por ahora no puedes añadir más de una cuenta de Google y cuando cambias de la cuenta de Outlook a la de Gmail se actualiza toda la página, por lo que el servicio todavía tendría que mejorarse en algunos aspectos.

Cuando se complete la prueba y la integración esté completamente pulida, será una mejora muy bien recibida para cualquiera que use Outlook para el trabajo y Gmail para sus mensajes personales, por ejemplo, ya que les permitirá cambiar entre ambos sin iniciar sesión en dos sitios y cambiar pestañas del navegador.

De Hotmail a Outlook.com

Outlook es el servicio de correo electrónico web de Microsoft. Su andadura comenzó siendo ‘Hotmail’, uno de los primeros servicios webmail en Internet -lanzado en julio de 1996- que en apenas un año logró más de 8,50 millones de suscriptores.

Hotmail fue vendido a Microsoft en diciembre de 1997 por 400 millones de dólares, y esta empresa lo rebautizándolo como ‘MSN Hotmail’. Años más tarde (2011) pasaría a ser Windows Live Hotmail y finalmente Outlook.com.