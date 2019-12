Independència i accessibilitat, objectius del nou Síndic de Greuges

Ángel Luna, nou defensor del poble valencià, va prendre possessió aquest dimarts amb un “compromís personal amb la independència i la imparcialitat” i amb les persones que no coneixen la labor del Síndic de Greuges, apostant per estendre territorialment la institució perquè “és l'únic recurs dels quals no tenen recursos”.

En el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el Síndic va mostrar l'“especial sensibilitat” de l'organisme públic amb les persones amb discapacitat i va lamentar els “retards quasi intolerables” en les declaracions de discapacitat. Va prometre, a més, treballar per a ajudar al fet que aquest col·lectiu tinga “un dret que té i està sent vulnerat per una administració que no es mostra prou ràpida”.

Després de prometre el seu càrrec davant la Mesa de les Corts, Luna va defensar en declaracions als mitjans que la independència i la “persuasió i retret” que duu a terme el Síndic de Greuges és “la seua única arma” per a defensar als valencians que acudeixen a la institució.

De cara al futur, va apostar per modernitzar al defensor del poble, sense que siga “incompatible amb la realitat de les persones que el necessiten” i sense “oblidar que les noves tecnologies queden molt lluny de molts d'ells”.