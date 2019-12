A judici la cúpula del Banc de València per falsejar els comptes

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha acordat enviar a judici a la cúpula de l'extint Banc de València per presumpte falsejament dels comptes de 2009 i 2010. El magistrat, en concret, va notificar aquest dimarts l'ordre de processament als 13 membres del consell d'administració de Banc de València, inclòs el seu president, José Luís Olivas Martínez, així com el conseller delegat Domingo Parra. També s’asseurà en la banqueta al soci de l'auditora Deloitte, Miguel Monferrer, de manera que són 14 les persones processades en l'acte.

D'aquesta manera conclou una investigació de sis anys sobre el presumpte falsejament dels comptes de 2009 i 2010, els anys previs a la intervenció del Banc d'Espanya.

Pedraz exposa en l'acte que els comptes anuals de 2009 formulats pel consell d'administració del banc i l'informe del govern corporatiu d'aqueix any suposaven “oferir a l'exterior una imatge de relativa fortalesa i bon estat financer que no s'acomodava a la realitat de l'entitat, tenint en compte que la mateixa mancava d'un pla estratègic, tractant únicament d'evitar la comptabilització d'actius dubtosos i de la seua corresponent dotació”

Amb tot, Pedraz imputa a Olivas Martínez l'enviament d'una carta als accionistes el 10 de febrer de 2010 en la qual defensava els seus comptes amb l'objectiu de mostrar una imatge de solvència econòmica perquè els accionistes continuaren confiant en l'entitat i així aprovaren els comptes, com va ocórrer en la Junta General d'Accionistes celebrada poc després, el 6 de març de 2010.

La situació va quedar finalment “evidenciada” per les inspeccions del Banc d'Espanya, però, segons el jutge instructor, ja era massa tard perquè els accionistes pogueren tirar-se arrere. “En oferir una imatge de solvència al mercat, els accionistes van mantindre la confiança en la societat, la qual cosa va produir la quasi pèrdua íntegra de les seues inversions, no sent possible conéixer la situació real fins al 7 de novembre de 2011, quan la CNMV va suspendre la cotització borsària de l'entitat". Segons el magistrat, al mateix temps "la premsa generalista es va fer ressò i va donar publicitat de la situació, sent aquesta data massa tard perquè els accionistes previs a aqueix dia pogueren prendre algun tipus de decisió informada a aquest efecte dels seus respectius interessos”.

Olivas va dimitir a l'octubre de 2011, una setmana abans que es publicara el risc de fallida de Banc de València. Al costat dels consellers, el jutge proposa que s'emporte a judici a una sèrie de mercantils en qualitat de responsables civils subsidiàries.

D'altra banda, el judici per la major operació creditícia del Banc de València (312 milions d'euros concedits al grup de l'empresari Bautista Soler per a la compra d'una participació en Metrovacesa) va quedar aquest dimarts vist per a sentència.

Durant dues setmanes s'han assegut en la banqueta acusats d'administració deslleial l'exconseller delegat Domingo Parra, l'empresari Bautista Soler, la seua filla Victoria i el marit d'aquesta, Vicente Fons, així com Rafael Ruiz Jarabo. Encara que inicialment la Fiscalia Anticorrupció sol·licitava per a Parra quatre anys de presó, després de l'admissió dels fets per part d'aquest i l'ingrés de 100.000 euros en el compte del FROB –que va injectar 4.500 milions d'euros públics per a sanejar l'entitat– la Fiscalia va rebaixar finalment la seua sol·licitud a un any i mig.

CaixaBank no serà responsable

El jutge ha descartat cridar com a responsable civil subsidiari del Banc de València a CaixaBank, l'entitat que el va absorbir, perquè entén que va acreditar un interés legítim per a l'exercici de les accions civils i penals en qualitat d'acusació particular pràcticament des del seu inici en 2012-2013 i ja es va rebutjar la seua imputació per un acte del 13 d'octubre de 2015, de manera que aquesta decisió és ferma.