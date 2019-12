Ampliaran a més barris el projecte per a combatre la soledat no desitjada

El centre d'innovació Les Naus i l'Institut Ítaca Sabien de la Universitat Politècnica de València han presentat a París les accions dutes a terme dins del projecte Healthy Loneliness, l'objectiu del qual és proporcionar a les persones majors eines perquè puguen enfrontar el sentiment de soledat no desitjada. La Comissió Europea ha renovat el finançament del programa per a València en 2020, la qual cosa permetrà estendre els seus tallers i iniciatives a més barris.

La lluita contra la soledat no desitjada en persones majors és l'objectiu principal del projecte desenvolupat a València, una ciutat en la qual hi ha més de 40.000 majors de 64 anys que viuen sols. Aquest problema, tal com assenyala el regidor d'Innovació, Carlos Galiana, “es va abordar en primer lloc amb un diagnòstic de la situació per a conéixer com els afectava en la seua salut i en la seua vida quotidiana, i identificar les seues principals necessitats”.

Per a això, afig, “duem a terme dos tallers de co-creació amb 40 agents de 35 entitats diferents i reunim també 15 persones majors de 64 anys en situació de soledat”. El pla pilot va consistir en la realització de tres tipus de tallers per a persones majors del barri d’Algirós, amb temàtiques que van sorgir a partir de les conclusions dels tallers de diagnòstic: alimentació saludable, economia domèstica i ús de les noves tecnologies.