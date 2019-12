L'alumnat valencià, per davall de la mitjana en Ciències i Matemàtiques

La Comunitat Valenciana ha obtingut uns resultats per davall de la mitjana nacional en Ciències i Matemàtiques, segons reflecteix l'Informe PISA 2018, que va publicar aquest dimarts l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). En concret, en l'índex de Matemàtiques, la Comunitat aconsegueix una puntuació de 473, inferior a la de 481 de la mitjana nacional, mentre que en el cas de Ciències, la nota dels alumnes valencians és de 478 (483 punts de mitjana d'Espanya).

En l'Informe de 2015, les dades van situar a la Comunitat Valenciana per davall de la mitjana nacional en Matemàtiques –476 per 486– i per damunt d'aquesta, encara que amb poca diferència, en Ciències i Lectura (494 enfront de 493). Ara, el nou Informe PISA de 2018 torna a constatar gransdiferències entre els resultats dels estudiants del nord i el sud d'Espanya.

Per exemple, Galícia lidera la classificació per comunitats en Ciències amb 510 punts, un resultat superior a la mitjana de l'OCDE, quasi 100 punts més dels que obtenen els estudiants de Ceuta, 415.

Espanya en el seu conjunt empitjora els seus resultats en el major examen internacional de competències educatives, que es realitza cada tres anys. La prova ha avaluat a uns 600.000 alumnes de 15 anys d'edat en 79 països, amb lideratge asiàtic (la Xina i Singapur) en comprensió lectora, una classificació que tanquen Filipines i la República Dominicana.

En Matemàtiques, els estudiants espanyols obtenen 481 punts, cinc menys que en l'anterior informe de 2015, i 483 punts en Ciències, deu menys que fa tres anys. Tant en Matemàtiques com en Ciències la mitjana dels països de l'OCDE és de 489 punts.

En Lectura, la tercera de les competències que avalua l'Informe PISA 2018, els resultats espanyols no s'han publicat després de detectar “anomalies” en “un percentatge significatiu” de les proves realitzades l'any passat en instituts de tot el país.

En la prova de fluïdesa de lectura va haver-hi estudiants que van resoldre 20 preguntes en menys de 25 segons responent a totes amb síes o noes, una cosa que va succeir en “un xicotet nombre de centres d'algunes zones d'Espanya”, segons l'OCDE. La publicació dels resultats d'aquesta prova ha quedat ajornada sense data mentre s'investiguen les causes d'aquest “comportament anòmal”.

La Comunitat de Madrid, de fet, que ha perdut 29 punts en Ciències i 17 en Matemàtiques respecte a 2015, va reclamar divendres passat que no es publicaren els resultats espanyols de l'Informe PISA en considerar que les proves de Matemàtiques i Ciència estan “contaminades” per les “anomalies” que es van registrar en les proves de Lectura.

En el cas de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Educació atribueix els resultats a l’“efecte directe de l'aplicació de la LOMQE en les diferents etapes educatives per les quals ha passat l'alumnat avaluat de 15 anys i les conseqüències negatives que es van derivar del reial decret de retallades de 2012”.