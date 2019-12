Albert besa apasionadamente a Noelia en 'First dates', pero la rechaza por celosa

Nadie podía esperar que el desenlace de la cita de este martes entre Noelia y Albert en First dates acabara como acabó. Y es que la conexión entre los jóvenes trasladaba la pantalla, sus besos en el privado eran esperados, pero un comentario de ella hizo que se fuera todo al traste... o fue la excusa perfecta para que el DJ aprovechara para rechazarla.

Carlos Sobera fue el encargado de recibir a la barcelonesa, que afirmó: "Me gustan los chavales de barrio. Que tengan su toque pijito, pero que a la vez sean un poco chulitos".

Eso sí, no tuvo ningún problema en admitir que "soy celosa hasta el punto de mirarle el móvil para sentir más confianza en mí misma y en mi pareja".

Su cita fue Albert, un DJ de Barcelona que acudió al programa de Cuatro para encontrar "una chica que fuera un pibón. Que, si la ves por la calle, gires el cuello", señaló.

En la cena comentaron sus gustos, lo que buscaban en el programa, pero en el momento que Albert le preguntó a Noelia si era celosa, algo se empezó a estropear en su cita. Ella afirmó que sí lo era, mientras que él aseguró que no lo era: "Para qué, si me vas a engañar lo vas a hacer igual", dijo el barcelonés.

Pero la forma de tratar a sus amigas, con demasiado amor según a la opinión de Noelia: "No puedo soportar que trate con cariño a sus amigas, me da mucha rabia. No puedes llamar 'mi amor' a una amiga cuando se lo estás diciendo a tu pareja".

Tras terminar la cena, ambos fueron al privado, donde se besaron varias veces mientras cantaban y bailaban al ritmo de la música: "Los labios de Noelia no me disgustan, pero no repetiría".

Al final, mientras que ella sí que quiso volver a quedar con Albert porque "tenemos muchas cosas en común, es simpático y majo". Pero el DJ no quiso tener una segunda cita "porque es muy celosa". Algo que enfadó a la joven: "No te he visto indeciso conmigo. Me das un beso y luego me rechazas por ser celosa... ahí te quedas".