Roberto Bautista recuerda en 'El hormiguero' el drama de la muerte de su padre antes de la final de la Davis

El hormiguero recibió este martes al tenista Roberto Bautista, reciente campeón de la Copa Davis con España y que recordó en el programa de Antena 3 los malos momentos que vivió días antes de la final del torneo por el fallecimiento de su padre.

"Déjame que contemos un momento todo lo que pasó", afirmó Pablo Motos. "Hace tres semanas fallecía tu padre y el domingo estabas jugando el primer punto de la final de la Davis", añadió

El presentador señaló que "estaba entre el público y fui uno de los testigos del dolor y tu enfoque, que cortaba la respiración". Bautista recordó que "Ana [su mujer] habló con la doctora, pero como íbamos a jugar contra Croacia prefirió esquivar el tema y no decirme nada hasta después del partido, que me lo contó".

El castellonense acudió a despedirse de su padre, pero le llamaron de la selección por las lesiones de sus compañeros ya que "solo estaban Rafa Nadal y Feliciano López", comentó el deportista, que volvió a Madrid para jugar la final pese que "no estaba en muy buenas condiciones para un torneo".

“La final se juega con el corazón, da igual cómo estén las raquetas” @BautistaAgut lo tenía claro ante la final de la @CopaDavis#BautistaEHpic.twitter.com/TNRPlxWgbg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2019

"No había entrenado, pero hice la presentación. No tenía muchas fuerzas, pero toqué la bola un poco y me sirvió para jugar la final el domingo", afirmó. "Lo que se vivió ese día fue especial. Que puedes con todo", añadió.

También tuvo unas palabras amables para Nadal, del que dijo que "tener a Rafa en el equipo es muy positivo para todos. Contagia unas ganas de ganar, una competitividad, un afán de superación, una chispa que nos empuja y nos lleva a todos en volandas".