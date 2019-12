Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 4 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 4 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es cierto que te intriga mucho, pero no debes apartarte por ahora del camino que te has trazado con una persona a la que no terminas de conocer bien. Hasta el momento has controlado la situación. Sigue así porque no es el momento de dar muchos pasos a una relación más cercana.

No te favorece hoy mucho la climatología y te vas a sentir con bastante cansancio y un bajón de fuerzas. Puede que solo sea cuestión de descansar algo más, pero no descartes acercarte al médico y obtener una información fiable y no cualquier cosa que leas en Internet.

No es bueno callarte todo lo que te pasa por la cabeza o en tu vida. Contar las cosas ayuda mucho a verlas en su realidad, en su justa medida. Busca a un amigo o una amiga de confianza y desahógate. Su comprensión hará que esa tensión que sientes en tu interior, disminuya.

Quizá no te estés dando cuenta de que la vida te ofrece oportunidades y que están delante de ti y no te percatas. No pases de largo de todo y mucho menos de ti mismo. Ponte a trabajar en ti, es lo más importante. Potencia tus habilidades, sácales más partido.

El miedo no es algo que te suela paralizar pero hoy puede que algo te frene para tomar una decisión complicada o que implica el bienestar de alguien. Si es un tema profesional, actúa con elementos objetivos, no lo dejes todo a la intuición, utiliza los datos.

Hay una persona en tu vida que es más importante de lo que quieres reconocer y estás muy pendiente de ella lo que hace que a veces te obsesiones. No debes dejarte ir por ese camino. Puedes estropear la relación porque presiones demasiado. Deja espacio libre.

Hoy sucede algo que te levantará mucho el ánimo y con lo que te sentirás muy feliz. Probablemente será una noticia de un amigo que ha conseguido un éxito profesional en el que has colaborado. Compartirás ese éxito por la noche con un encuentro o una cena.

No debes preocuparte ahora por lo económico ya que dentro de poco llega un dinero extra que te ayuda a resolver ciertos pagos pendientes. Puedes también darte un pequeño capricho, pero ojo con los lujos. Un capricho no significa necesariamente gastar mucho dinero.

Hoy podrás dar lo mejor de ti en una actividad social o con un grupo de personas con los que estás en contacto habitualmente. Te sentirás muy bien y las compensaciones emocionales serán muchas. Tu círculo social está en plena efervescencia.

Relájate y haz lo que te apetezca sin pensar en lo que piensen los demás, porque todo el mundo se siente juzgado alguna vez y no es motivo para que renuncies a tu propio camino. Siéntete libre de actuar según tus criterios, siempre que no dañen a nadie.

Comienzas a tener una reacción positiva ante un hecho que te ha dolido pero que te ha enseñado muchas cosas. Ahora valoras más tu entorno más cercano y el presente y vives menos pensando en el éxito. Te planteas un cambio profesional brusco.

La Luna estará en creciente en tu signo hoy, algo que te será muy relevante en esta jornada ya que alguien te da un buen empujón en un proyecto que persigues desde hace tiempo. Tu entusiasmo en inmenso y no vas a aceptar un “no” como respuesta en nada.

