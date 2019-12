La ventanilla única permite ya en Sevilla tramitar licencias de actividades y de obras en solo media hora

"Estamos sentando las bases para que en Sevilla sea más fácil abrir un negocio". Así lo afirmó este martes el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, que anunció "con enorme satisfacción" que ya está operativa la ventanilla única que permite tramitar de manera telemática las licencias de obras y de actividad. Un sistema ampliamente demandado durante los últimos años que llega en un momento en el que las inversiones en la ciudad, asegura el Consistorio, están alcanzando valores previos a la crisis económica.

Gracias a esta nueva herramienta, los usuarios podrán presentar online –desde la página web de la Gerencia de Urbanismo–, y sin necesidad de trasladarse a ninguna oficina física ni de hacer cola, la declaración responsable de obras con informe técnico y la declaración responsable de inicio de actividad, también con informe técnico. Y todo ello en un tiempo estimado de entre 20 y 30 minutos. Los tiempos de respuesta, por tanto, se acortan significativamente, teniendo en cuenta que hasta ahora la tramitación, incluida la entrega física de la documentación, tardaba entre un día y, en algunos casos, "meses", según explicó Muñoz.

"Los gobiernos hablamos de facilitar la cultura emprendedora, pero nuestra propia burocracia lo impide muchas veces", admitió el delegado, que se mostró convencido de que "los sevillanos notarán de manera automática" los beneficios de este sistema.

Actuaciones a las que afecta

Las actuaciones que ya pueden tramitarse virtualmente son aquellas que requieren la intervención de un técnico competente que es quien, "desde su casa o desde su despacho", tiene que solicitar las licencias. Según la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA), entre estas actuaciones destacan las relacionadas con edificios en general, con intervenciones como la supresión de barreras arquitectónicas, la reparación de fachadas, la instalación de toldos retráctiles de material textil, la sustitución de máquinas de aire acondicionado o de ascensores, la colocación de barandillas o la instalación de placas de energía solar. En cuanto a los locales comerciales, la norma hace referencia a la nueva implantación o modificación de actividades, las obras de división de locales manteniéndolos sin uso y la colocación de rótulos y toldos identificativos. Igualmente, el Ayuntamiento tiene previsto incorporar a este sistema en el primer trimestre de 2020 las licencias urbanísticas.

Además de agilizar la concesión de permisos, el Ayuntamiento ha establecido una bonificación del 10% en las tasas correspondientes para quienes realicen este trámite de forma telemática, con el objetivo de incentivar el uso de la ventanilla única. Igualmente, la herramienta proporciona una seguridad jurídica tanto para el usuario como para la Administración, ya que el sistema no permite avanzar si alguno de los datos no se cumplimenta correctamente o la concesión de la licencia no puede llevarse a cabo.

La puesta en marcha de esta herramienta ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado para la incorporación a la Gerencia de Urbanismo de las competencias en la aprobación de licencias y las calificaciones medioambientales, lo que supone, en una primera fase, la adscripción de once trabajadores de Medio Ambiente a Urbanismo a partir del 16 de enero, proceso que continuará en 2020 con otra veintena más de trabajadores.

A buen ritmo

El 1 de octubre se puso en marcha un programa de refuerzo del servicio de licencias para agilizar las tramitaciones. Gracias a este programa, ya no hay prácticamente ningún expediente pendiente de informar –si se ha concedido o no la licencia– de años anteriores.

De los 2.280 expedientes de licencias que han entrado en Urbanismo durante este año, el 63% ya están resueltos en uno u otro sentido, lo que supone un crecimiento del 26% del ritmo de tramitación.

En cifras

2.000 declaraciones responsables con informe técnico se tramitan de media cada año.

10.654 licencias y declaraciones con y sin informe técnico se han concedido este año.

344,5 millones de euros es el volumen de inversión de las licencias concedidas en 2019.

10% de crecimiento respecto al año pasado se ha registrado en el volumen total de inversión