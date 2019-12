Vox no ve "nada que celebrar" el 4D y critica el "falso andalucismo" de "la izquierda trasnochada"

20M EP

Frente a la efeméride de este miércoles 4 de diciembre, cuando se conmemoran los 42 años de las manifestaciones de 1977 en favor de la autonomía de Andalucía, el vicesecretario de Organización de Vox Sevilla, Javier Cortés, ha opinado que no hay "nada que celebrar", avisando de "una fecha que la izquierda trasnochada aprovecha para imponer un falso andalucismo que no existe salvo en el imaginario de los tres políticos de turno que cada año por estas fechas vienen con la cantinela de un Día Nacional de Andalucía que no existe y que nadie reconoce".