Denuncian a Capital do Natal, "el mayor parque navideño en Europa", por ser una estafa y hacer publicidad engañosa

Capital do Natal (Capital de la Navidad) es un parque temático que, en las redes sociales, se muestra como el mayor parque navideño de Europa. Las imágenes que difundieron, distan mucho de lo que se encontraron los primeros visitantes en el parque temático.

"Un espacio donde se combinan valores ecológicos y pedagógicos con mucha alegría y diversión", prometían en alguna de sus publicaciones de Instagram. El parque, ubicado en el Paseo Marítimo de Algés, en Lisboa, abrió sus puertas desde el 29 de noviembre al 12 de enero y vende sus entradas para adultos alrededor de 30 euros y las de niños a unos 25 euros.

Los primeros en acudir a Capital do Natal se dieron cuenta que el lugar no tenía nada de lo que aparecía en las bellísimas fotos que se mostraban en Instagram: "Estas fotos son de Capital do Natal un parque temático de la Navidad en Lisboa y estas son las condiciones en las que se encuentran los animales que tienen allí".

Estas fotos son de Capital do Natal un parque temático de la Navidad en Lisboa y estas son las condiciones en las que se encuentran los animales que tienen allí. Difundid para ver si conseguimos que devuelvan a los animales a su hábitat

Otro usuario de Twitter que acudió al parque denunciaba en u cuenta que se había sentido estafado: "Mi mujer y yo estuvimos en el supuesto parque temático de la Navidad de Lisboa #capitaldonatal .Nos sentimos estafados. NADA RECOMENDABLE", escribía indignado.

Mi mujer y yo estuvimos en el supuesto parque temático de la Navidad de Lisboa #capitaldonatal .Nos sentimos estafados. NADA RECOMENDABLE.

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), lugar donde más quejas se han producido debido a su proximidad con el parque, ha recibido numerosas denuncias en cuanto ha abierto el parque de la Navidad por considerar que ha existido publicidad engañosa: "Si eres un afectado por la venta de entradas del Capital Do Natal en Lisboa, y quieres formar parte de nuestra reclamación colectiva, mándanos cumplimentada el documento anexo", publicaba la UCE en su Twitter.