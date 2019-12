Anabel Pantoja la lía en 'Sálvame' con su último retoque estético: "¡Que levante la mano quien no se ha hecho nada!"

Anabel Pantoja se ha enfrentado este martes a sus compañeros en Sálvame, que se han alarmado tras conocer su último retoque estético. La colaboradora ha explicado en el plató que se ha sometido a una cirugía para disimular las señales de adelgazamiento en su rostro.

La trifulca ha comenzado cuando las cámaras han enfocado los pómulos de la sobrina de Isabel Pantoja en un primer plano: "No sé qué está pasando arriba, pero el aumento no lo quitan", ha criticado, a lo que Lydia Lozano ha bromeado: "No, el aumento lo llevas tú".

La respuesta de la periodista ha generado las risas en el espacio de Mediaset, donde Paz Padilla se ha dirigido a Pantoja: "¿Qué te has hecho en los pómulos y en los labios?", le ha preguntado la presentadora.

"Yo puedo hacer lo que quiera en mi cuerpo y en mi rostro. Al perder peso a mí me adelgaza la cara", ha revelado la sevillana despertando la indignación en Belén Esteban: "¡Que le adelgaza la cara dice!", ha exclamado la de Paracuellos, que después ha sacado varios dulces del bolso de la colaboradora.

Las reacciones no le han sentado bien a Pantoja, que ha valorado que "con estos temas no se juega": "Lo que intentaba decir es que yo soy muy fina de aquí. He querido coger una forma y ahora estoy un poco hinchada", ha reiterado señalándose los pómulos.

Finalmente, la prima de Kiko Rivera ha decidido zanjar las bromas de sus compañeros con una aplaudida frase: "¡Vamos a ver, que levante la mano quien no se ha hecho nada!", ha recriminado sin ocultar su enfado.