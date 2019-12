Pérez-Reverte pregunta por "voluntarios" para hacer al cazador de Chantada el maltrato que él hizo a su perra Alma

El periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte ha estallado contra el cazador que disparó, golpeó y arrastró a su perra en Chantada, en Lugo. El maltrato fue grabado y el vídeo se difundió por las redes sociales.

Pérez-Reverte, que utiliza la red social Twitter en muchas ocasiones para comentar la su oposición al maltrato animal, ha condenado este caso: "¿Habría voluntarios para hacérselo a él?... Me pregunto. Sólo me lo pregunto", ha escrito en su cuenta.

¿Habría voluntarios para hacérselo a él?... Me pregunto. Sólo me lo pregunto.https://t.co/e7Y6BOKMgQ — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 1, 2019

El hombre que maltrató a Alma, que afirmaba: "Soy cazador y disparo a quien me sale de los cojones", ha sido identificado y se han tomado, desde las asociaciones de animales, medidas legales.

Sin embargo, tal y como escribía hace tiempo Pérez Reverte en su Twitter, la legislación actual no castiga con dureza el este tipo de maltrato: "Sigue ocurriendo. Con la actual basura de legislación sobre maltrato animal, esto sigue ocurriendo. Impunidad casi absoluta garantizada por el Estado español".

Además, este lunes se ha confirmado la muerte de Alma tras sufrir el brutal maltrato, ya que los especialistas encargados de sus cuidados no han podido hacer nada por salvarle la vida. Ante esta nueva y mala noticia, Pérez-Reverte publicaba: "Dieciocho meses (que no cumplirá) le pueden caer a este miserable, como mucho. Pero la culpa no es sólo suya. También de la basura de leyes españolas sobre bienestar animal y de esa gentuza indiferente, los políticos, que nada hace por endurecerlas".