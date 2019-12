La compra de productes falsificats suposa uns 800 milions d'euros en la Comunitat Valenciana

La compra de productes falsificats suposa entre 700 i 800 milions d'euros a l'any en la Comunitat Valenciana, on en 2018 es van intervindre 4,5 milions d'articles d'aquest tipus, la segona regió amb més confiscacions per darrere d'Andalusia. El lloc de compra habitual és ja, per a més del 40% dels compradors, internet, seguit de llocs de venda ambulant legal (32%) i el top manta, llocs de venda ambulant il·legal (19%).

Per a combatre i conscienciar sobre els "greus perjudicis" que provoca aquesta pràctica en l'economia, en la salut, en la creació de llocs de treball i en el medi ambient, s'ha posat en marxa la campanya 'Digues no a les falsificacions. Per un consum responsable i sostenible: Sigues original' a la qual s'han unit per primera vegada la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (Avacu), Confecomerç i la Conselleria d'Economia Sostenible.

Des de la patronal, el president de la CEV, Salvador Navarro, ha incidit en la importància de "conscienciar sobre la necessitat d'un consum responsable". Hui dia es falsifica pràcticament tot, ha lamentat. Les falsificacions representen el 2,5% del comerç mundial, i el 5% de les importacions a la Unió Europea són falsificacions.

A Espanya, el comerç legal perd prop del 10% de les seues vendes a causa dels productes falsificats, la qual cosa es tradueix en 6.700 milions d'euros i en la destrucció d'uns 53.000 llocs de treball. L'any passat, es van intervindre més de 6 milions de productes falsificats, "més del triple que l'any anterior i la Comunitat Valenciana estava al capdavant amb 4,5 milions de productes intervinguts", ha alertat.

Davant aquesta situació ha instat al futur Govern central a establir "mesures de control" per a lluitar contra la venda il·legal de productes. Per part seua, la CEV plantejarà a les seues diferents comissions de treball la incorporació en temes puntuals d'associacions de consumidors", com en el cas dels productes falsificats, ha avançat.

Per part seua, el president de la Confederació del Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç), Rafael Torres, ha posat en valor que la campanya 'Digues no a les falsificacions' posa en relleu els valors del producte autòcton, el comerç local i de proximitat enfront del "mal" que provoquen les falsificacions en la generació d'ocupació i en els impostos que no paguen, a més del "perill" que suposen per a la salut de les persones "sense controls de seguretat ni etiquetatge".

Torres, que ha lamentat que la Comunitat Valenciana és "la primera regió en la qual més falsificacions es confisquen per darrere d'Andalusia i Espanya, el segon país europeu després d'Itàlia", ha cridat a "intensificar l'acció" en duanes i polígons, a ajudar a col·lectius que venen falsificacions a "eixir de les màfies que els exploten" i a buscar la manera de "protegir al consumidor en el comerç electrònic".

"Mesures contundents "

Per al representant del xicotet comerç, només la conscienciació no és suficient, es necessiten "mesures contundents". Així, ha plantejat la possibilitat de "multar al comprador" de productes falsificats, igual que es fa en ciutats com Mallorca, Barcelona o Peníscola, "no són lleis estranyes", ja s'apliquen, ha apuntat.

En aquest sentit, Torres ha argumentat que "seria ideal" que la conscienciació funcionara però "arriba un moment que el problema és tan gran que cal obrir la possibilitat" de multar com en altres ciutats, de la mateixa manera que quan algú se salta el semàfor en roig, excedeix la velocitat o roba, ha exemplificat.

No obstant això, el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha manifestat ser més partidari de la conscienciació que de l'àmbit coercitiu i encara que "no diguem que no es puga estudiar la possibilitat", ha matisat, veu que "la idea és complicada en aquests moments".

En la mateixa línia s'ha pronunciat el president d’AVACU, Fernando Moner, qui creu que primer advoca per veure els resultats de la campanya 'Digues no a les falsificacions. Per un consum responsable i sostenible: Sigues original' i "al final de l'escala", si no funciona, "es pot veure" això de les multes.

El conseller Climent confia que la campanya permeta "obrir consciències". Al seu judici, és "fonamental" la formació i educació en consum des d'edats més primerenques, ja que els consumidors han de ser conscients de la "força" que té el seu poder de decisió sobre què comprar o on comprar "per a fer factible un model de societat o un altre".

Així, ha defensat una compra sostenible, conscient i ben informada, basada en necessitats reals, i centrada en productes de proximitat i marques locals per a estalviar en costos energètics associats al transport. "L'emergència climàtica comença també per canviar hàbits de compra", ha subratllat.

Climent advoca per "treballar junts" contra les falsificacions enfront de les seues conseqüències: destrucció de llocs de treball, impossibilitat de crear nous, condicions d'explotació de venedors, riscos per a la salut pública, competència deslleial i menor recaptació d'impostos amb els quals finançar els serveis públics. En aquest sentit, ha recordat que s'està treballant en la creació de l’'Observatori del Treball Decent' que agruparà patronal, sindicats i administracions.

Hàbits de compra de productes falsificats

Des d’AVACU, Moner ha donat a conéixer els resultats d'un sondeig realitzat a més de 500 famílies de la Comunitat Valenciana i que posa en relleu que "la qualitat" és l'aspecte més valorat en comprar un producte.

En el cas de productes d'alimentació, el percentatge ascendeix a un 49% i el preu quedaria en segon lloc (26,5%), mentre que en els productes no alimentosos, destaquen la qualitat amb un 39,7%, seguit del preu (38,7%). També es dóna molta o bastant importància al lloc d'origen del producte, fonamentalment en alimentació.

Si bé el 58% dels consumidors diu ser contraris les falsificacions i només comprar productes originals, un 23% ha adquirit en l'últim any algun producte falsificat. Els motius que esgrimeixen són, principalment, que creuen que "tenen la mateixa qualitat i utilitat que l'original, però més barats", i, en segon lloc, "perquè el preu és més econòmic que el de la marca original, encara que de pitjor qualitat". Els més majors són els que més en contra estan dels productes falsificats, segons l'enquesta.

El lloc de compra habitual dels productes falsificats és, per a més del 40%, Internet, seguit de llocs de venda ambulant legal (un 32%) i top manta/llocs de venda ambulant il·legal (19%).

Els sectors en els quals s'adquireixen més falsificacions són, per aquest ordre, roba, calçat i aparells electrònics, complements de moda, perfumeria, cosmètica i material, peces esportives, joieria, rellotgeria, llibres, música i pel·lícules. I s'ha detectat un augment de la compra de fàrmacs fals, alerta el representant dels consumidors.