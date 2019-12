Educació diu que els resultats de PISA són "efecte directe" de "l'aplicació de la LOMQE i les retallades"

Així ho han afirmat fonts del departament que dirigeix Vicent Marzà després de realitzar una primera lectura de les dades i "a falta d'una anàlisi més exhaustiva".

D'acord a l'informe, la Comunitat Valenciana es troba per sota de la mitjana nacional en Ciències i Matemàtiques. En concret, en l'índex de Matemàtiques, la Comunitat aconsegueix una puntuació de 473, inferior a la de 481 de la mitjana nacional, mentre que en el cas de Ciències, la classificació dels alumnes valencians és de 478 (483 punts en la mitjana d'Espanya).

Sobre aquest tema, la Conselleria d'Educació explica que l'alumnat valencià avaluat "ha estat en unes condicions de qualitat educativa mitjanament raonables només els últims tres cursos, amb major inversió per alumne, la baixada de ràtios, l'augment de professorat per a atendre'ls i amb una educació amb atenció més personalitzada".

"Per tant, -apunten- l'alumnat avaluat encara arrossega els cursos de les retallades educatives dels antics governs, que ja ha revertit el govern del Botànic. La recuperació de l'educació publica valenciana no serà realment avaluable fins que l'alumnat que estudia en condicions dignes des dels inicis de la seua escolarització realitze aquest tipus de proves".

En tot cas, afigen que la Conselleria analitzarà "amb deteniment" aquests resultats i "continua amb la tasca prioritària de potenciar la innovació educativa, la inclusió i la qualitat de l'ensenyament a les aules valencianes".

Subratllen ací "tots els programes dissenyats en aquest sentit propicien la tasca d'acompanyar l'alumnat, oferir més formació al professorat i centrar el focus educatiu en allò que passa en l'aula"."Són eixos d'actuació a llarg termini, polítiques que ara mateix no són avaluables encara i que tenen una incidència profunda en canvis de paradigmes que no són observables a curt termini".

"CAMÍ DE LLARG RECORREGUT"

Així mateix, "en aquest camí de llarg recorregut, amb canvis a fons per a garantir la qualitat educativa, el sistema educatiu valencià compta amb una consideració positiva per part de l'OCDE".

Al fil d'açò, recalquen que aquest organisme ha escollit la Comunitat Valenciana per a celebrar la pròxima primavera una de les seues reunions sobre educació, ja que l'OCDE "considera que el model valencià està sent un bon model per al restabliment de polítiques educatives que potencien la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa".