Un llibre busca recuperar la memòria de Vicent Alfaro, alcalde republicà de València entre el 1931 i el 1932

Quan es compleixen dos anys des que el govern municipal va penjar al costat del Museu Històric el retrat d'Alfaro, aquest dimarts s'ha presentat en l'Hemicicle municipal aquesta obra, escrita per Néstor Morente, dedicada a aquest valencià que "va estar al capdavant de la ciutat amb només 29 anys, que va ser precursor de l'animalisme i, després de la guerra civil, va estar condemnat a mort durant un any".

En la presentació d'aquesta obra, la portada de la qual és precisament el retrat realitzat per Adrià Pina per a honrar la seua memòria en l'edifici de l'Ajuntament han intervingut la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, i l'autor de 'Vicent Alfaro. Alcalde de València', Néstor Morente, ha arreplegat l'Ajuntament en un comunicat.

En la seua evocació de la figura d'Alfaro, la regidora Glòria Tello ha ressaltat la intenció de l'Ajuntament de "recuperar la figura d'un alcalde injustament maltractat per la història". "Tant el quadre com aquest volum formen part d'eixa voluntat de recuperació", ha agregat.

Tello ha ressaltat que el llibre "no només es dedica al nostre alcalde republicà, sinó que afig al repàs per la seua geografia i la seua acció política un profund estudi de les al·legories de la II República i de València realitzades pels artistes Vicent Beltrán i Lluís Dubón, tan simbòliques i tan arrelades en la cultura popular de València".

Així mateix, l'edil ha destacat "la condició de precursor del col·lectiu animalista que va tindre Vicent Alfaro": "Cal reconéixer el llegat que ens ha deixat, el seu excel·lent fer i la seua grandesa humana, també com a precursor del moviment de les persones que anteposen la defensa dels animals a qualsevol altra consideració. Com a alcalde i abans de ser-ho, Alfaro va advocar per la prohibició de les corregudes de bous", ha detallat.

La regidora s'ha referit també a l'estreta relació d'Alfaro amb Vicente Blasco Ibáñez, "que va ser el seu mentor i també va morir en l'exili". Ha dit que l'un i l'altre van ajudar a impulsar una València moderna i progressista que desgraciadament va tardar més de quatre dècades a arribar". Tello ha agraït a Nestor Morente, "el seu minuciós treball que il·lumina l'etapa fundacional de la II República a València".

L'autor de l'obra, Néstor Morente, ha agraït la seua col·laboració a Isolda Alfaro, filla de Vicent Alfaro: "m'ha ensenyat a valorar la llibertat com el do més preuat".

Morente ha qualificat d'"encert" la decisió d'haver triat com a portada per al llibre el quadre de Vicente Alfaro que va realitzar Adrià Pina. "També vull ressaltar l'emoció que sent en presentar el meu llibre en la mateixa tribuna i en la mateixa taula des de la qual Alfaro va governar amb modernitat aquesta ciutat i des de la qual el president Manuel Azaña va saludar València com a nova capital de la República", ha agregat.