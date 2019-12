La UV se suma a una xarxa europea per a impulsar una nova generació de científics en clima amb socis com Amazon

El canvi climàtic és un dels problemes més urgents als quals s'enfronta la humanitat. A pesar que l'aplicació de l'acord de París sobre el Clima està basat en evidències científiques robustes, la comprensió del canvi climàtic segueix sent objecte d'incerteses. Açò es deu en gran manera al "paper incert" que juguen els núvols en el sistema climàtic i a la seua interacció amb els aerosols, recorda la institució acadèmica en un comunicat.

De fet, al voltant del 70% de la superfície terrestre es troba cobert de núvols en un moment determinat. Encara que solen produir un efecte de refrigeració sobre la Terra, els científics desconeixen si els núvols contribuiran a accelerar el calfament o actuaran com a elements de compensació a mesura que avance el canvi climàtic.

Les tècniques innovadores de la intel·ligència artificial i el 'big data', com el 'machine learning' (aprenentatge automàtic o estadístic) comencen a mostrar el seu potencial per a resoldre problemes en ciències del clima. En aquesta línia, la Comissió Europea acaba d'anunciar el finançament d'una nova xarxa innovadora, en el marc de les accions de formació Marie Curie, per a estudiar i restringir els efectes d'aquesta interacció núvols-aerosols amb l'ajuda del 'machine learning'.

Liderada per la Universitat d'Oxford, 'iMIRACLI' (innovative MachIne leaRning to constrain Aerosol-cloud CLimate Impacts) reuneix científics líders europeus en matèria de clima i 'machine learning' amb socis no acadèmics, com Amazon i MetOffice, per a treballar en la formació d'una nova generació de científics en dades sobre clima.

El projecte començarà el 2020 i finançarà a 15 estudiants de doctorat a Europa, tres d'ells codirigits en el laboratori de processament d'imatges de la Universitat de València. En el Parc Científic seran formats en 'machine learning' pel grup de processament d'imatges i senyalització, encapçalat pel catedràtic d'Enginyeria Electrònica Gustau Camps-Valls.

L'objectiu és formar a la pròxima generació d'experts en ciències de dades climàtiques; és a dir, a persones amb grans coneixements i capacitats en observació de la Terra, el clima i el 'machine learning' alhora. Per a açò, el grup treballarà amb els doctorands en el camp de l'aprenentatge estadístic per a detectar anomalies, emular models físics complexos o dissenyar mètodes d'aprenentatge automàtic que contemplen les lleis de la física i inferisquen les relacions causals de les dades.

Els estudiants començaran els seus projectes a la fi del 2020, primer amb una escola d'estiu a Oxford. Cadascun dels participants estarà supervisat per un expert en ciències del clima, un altre en 'machine learning' i un assessor industrial.

Philip Stier, catedràtic de Física de l'atmosfera en la Universitat d'Oxford, és l'investigador principal del consorci: "L'aprenentatge automàtic té el potencial per a desbloquejar una comprensió única i profunda del sistema climàtic a partir de grans conjunts de dades, però requereix una nova generació d'experts amb coneixements substancials, tant del clima com de la informació de dades".

A més de la UV, formen part de la xarxa la University of Oxford, la Universität Leipzig, la Stockolms Universitet, l'ETH Zürich, la University of Edimburgh, la University College London, el Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR-Centre Aeroespacial Alemany), l'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne i la Friedrich-Shiller Universität Jena, juntament amb els socis no acadèmics Amazon, The Alan Turing Institute, MetOffice, Iris.ai, GAF AG i FastOpt.