Detenidos por agredir a dos transexuales con una cadena de hierro en Valencia: "¡Hay que matar a gente como vosotros!"

La Policía Local ha detenido por un delito de odio a dos jóvenes por acorralar y amenazar a dos mujeres transexuales a las que persiguieron con una cadena metálica y por intentar atropellar a un hombre que trató de defenderlas.

Los hechos se produjeron el pasado día 23 alrededor de las 04:00 horas de la madrugada y, gracias a la intervención de una patrulla de la Policía Local de Valencia, no llegó a más. Los agentes detuvieron a los presuntos agresores, dos chicos de 19 y 22 años, según informa el diario valenciano Levante-EMV.

Las dos mujeres trans se encontraban en una marquesina de la EMT, en la calle Joaquín Ballester, cuando los dos presuntos atacantes detuvieron su vehículo al lado de ellas para menospreciarlas: "¡Maricón! ¡Travelo de mierda, que tienes polla!", gritaron.

Según el testimonio de las víctimas, un joven que pasaba por la zona salió en defensa de las mujeres. La reacción de los ahora detenidos no se dejó esperar: no solo no cesaron en su actitud, sino que además le increparon y luego intentaron atropellarle con el coche en el que viajaba, un Volvo S80.

Ante esta situación, las dos mujeres echaron a andar por la acera para evitarlos, pero los presuntos agresores las siguieron con el coche. Las mujeres entraron en el parque para perderlos de vista, pero aparcaron el coche y el copiloto y el piloto salieron tras ellas. Había un tercer ocupante en el vehículo, pero ni siquiera fue detenido porque no participó en ninguno de los hechos.

Los dos jóvenes también les gritaron "vamos a matarlas" y "maricones, os vamos a cortar la polla. Hay que matar a la gente como vosotros. ¿No os da vergüenza por vuestra familia?".

Las dos mujeres lograron salir del parque y al llegar a la altura de la antigua Fe, las mujeres se cruzaron con un coche patrulla de la Policía Local, a cuyos agentes suplicaron que detuvieran a los dos jóvenes.

Los policías lograron darles el alto cuando y tras registrarles el coche, intervinieron la cadena descrita por las víctimas y detuvieron a los sospechosos por un presunto delito de odio. El tercero no fue arrestado, ya que las mujeres aseguraron que no había intervenido en los hechos.