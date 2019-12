Así es el entrenamiento y la dieta que sigue Can Yaman para lucir cuerpazo

Es difícil que a día de hoy alguien no sepa quién es Can Yaman… o el guapísimo galán turco que pasea estos días por las calles de Madrid. Abogado y modelo, el otomano ha logrado la fama gracias a su papel protagonista en la telenovela turca Erkenci Kus: pájaro soñador; y, aunque aún son muchos los que no se han enganchado a este formato en auge, es complicado no haber oído hablar de este galán turco que está poniendo patas arriba nuestro país.

Además del caluroso recibimiento en el Aeropuerto de Barajas y su participación en el programa Volverte a ver, Can Yaman ha tenido que asistir a un multitudinario evento en las instalaciones de Mediaset, donde se ha hecho balance del éxito de las telenovelas otomanas que, desde hace un año, amenizan las tardes de Divinity. Ha tenido lugar en el plató de Viva la vida, que, esta vez, estaba lleno de periodistas ávidos por preguntar al actor todo lo referente a su éxito… y a su paso por España.

Como cabía esperar, entre las muchas preguntas que le han lanzado los asistentes han abundado las referidas a su físico. El protagonista de Erkenci Kus: pájaro soñador no ha tenido problema en confesar que hace deporte desde niño. "Para mí es una filosofía de vida: mantenerme en forma y comer bien es una prioridad en mi carrera", ha aseverado poco antes de contar que, a diario, hace una hora de boxeo y media de CrossFit.

Yaman tiene claro que en su trabajo actual el físico es muy importante, pues le ayuda a aguantar el ritmo del set. "Tengo claro que las personas que hacemos deportes nos cansamos menos en nuestra vida diaria, y para alguien que graba una novela es una ventaja", ha explicado.

De su dieta tampoco le ha importado hablar, indicando que le gusta comer equilibrado (con presencia de carbohidratos, proteínas y grasas), pero sabroso: con comino, linaza y ajo. Además, adora las tortitas de avena y plátano y, si hay algo que no puede faltar en su día a día, son los huevos y las alcachofas.

Amante del deporte

No es la primera vez, sin embargo, que Can Yaman habla de sus rutinas deportivas. En la versión otomana de Men’s Health, el actor ya contó cómo se prepara a diario para cumplir con el físico que, en parte, le ha llevado a la fama. CrossFit y boxeo son las dos claves de su éxito (dos disciplinas duras en las que se entrena la fuerza y la agilidad); aunque Yaman invierte, además, gran parte de su tiempo deportivo en la realización de artes marciales mixtas, de las que ha confesado, en alguna ocasión, que son su gran pasión.