Broto pide no culpabilizar de todos los problemas que suceden a los menores extranjeros no acompañados

20M EP

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha considerado que no se puede "culpabilizar" de "todos los problemas que suceden" a los menores extranjeros no acompañados. "Tengo la obligación de velar porque esto no suceda", ha dicho, para añadir que cuando un menor no acompañado comete un delito, "tiene que ser tratado como cualquier otro menor".