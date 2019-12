Mora ofereix la UPV per a acollir una segona seu de l'IVAM: "És una simbiosi perfecta"

Mora ha mostrat la disposició d'aquesta universitat "per a treballar conjuntament i veure si és possible" aquesta proposta. "Estaríem molt contents", ha dit, a més d'assegurar que si arribara a la UPV aquesta iniciativa s'estudiaria i es trauria espai.

El responsable de la Universitat Politècnica de València s'ha pronunciat d'aquesta manera després de la roda de premsa de presentació de la doble exposició 'La col·lecció de l'IVAM en la UPV', que acull en aquesta institució 47 obres de 29 professors d'aquesta universitat que pertanyen als fons del museu valencià.

"Si com a rector em preguntes si m'agradaria tindre una subseu de l'IVAM dins de la Universitat Politècnica de València, estaríem encantats. Aquest és un museu de referència internacional i la nostra Facultat de Belles arts és la millor del país per les avaluacions que es fan nacionals i està reconeguda internacionalment entre les millors d'Europa. En conseqüència, és una simbiosi perfecta poder tindre eixa possibilitat", ha exposat.

SUPORT "FONAMENTAL"

García Cortés ha agraït "enormement el suport del rector de la UPV" i del seu vicerector i ho ha considerat "fonamental" però ha declinat parlar de l'assumpte en la roda de premsa.

"Moltíssimes gràcies rector. Profundament agraïts. Açò no aniria més que en redundància de l'interés del bon fer en aquesta ciutat i seria favorable per a tothom" però "no volguera parlar d'aquest tema hui", ha dit. Després ha assegurat que l'"objectiu" d'aquesta jornada és parlar de les "dos magnífiques exposicions" amb fons de l'IVAM que acull la UPV.

"Cadascú té el seu lloc, no perdem el nord. Ací hi ha 29 artistes fonamentals amb quasi 50 obres estupendes. Anem a parlar sobre açò", ha asseverat el director del museu.