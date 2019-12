La empresa Oil & Gas Capital inicia una prospección en La Rinconada mientras los vecinos analizan movilizarse

20M EP

La empresa Oil and Gas Capital SL ha iniciado la prospección de unos terrenos en un paraje del municipio sevillano de La Rinconada denominado 'La Rata', actuaciones que contarían con las preceptivas licencias de las diferentes Administraciones, en las que se aclara que no se podrán llevar a cabo métodos "no convencionales o de fracturación hidráulica", conocida como 'fracking'.