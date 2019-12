Mar negociará "a cara de perro" para "revertir" el recorte de cuotas para 2020, que "no es definitivo"

Así se ha expresado en su intervención en el pleno del Parlamento para dar cuenta de la postura gallega de cara al Consejo de Ministros de Pesca de la UE -que se celebrará el 16 y 17 de diciembre- para fijar lo que se podrá pescar el año próximo.

Al respecto, la conselleira ha reconocido que hay una "difícil situación de partida", con la propuesta "sustancialmente negativa" de la Comisión Europea de rebaja del 20% en la merluza entre aguas del Cantábrico Noroeste y Gran Sol, así como un descenso del 48% para el jurel entre aguas del Cantábrico y al sur de Fisterra.

Cifra en 37 millones el impacto de los recortes de estas dos especies para 3.700 tripulantes de la flota gallega. Una cifra que llega hasta casi 90 millones en el conjunto de la economía gallega, avisa. Frente a ello, avanza que se defenderán "argumentos científicos y técnicos" como "pilares" ante Bruselas.

A esto se une que la situación de que la cigala "es mejor de lo que propone Bruselas", por lo que considera restrictivo el cierre de la pesquería.

Por todo ello, la conselleira ha lanzado este martes la propuesta de que las rebajas o aumentos de cuotas a realizar nunca superen la variación del 15% con el fin de que haya una aproximación más suave a los niveles de biomasa a alcanzar.

RECLAMA "LEALTAD" AL GOBIERNO

Quintana representará a las comunidades en este Consejo de Ministros de Pesca. De los 36 TAC en los que España tiene cuotas se prevé una bajada para 18, así como mantener las posibilidades de pesca en cuatro. "Duplica los recortes y divide a la mitad los incrementos respecto al año pasado", lamenta.

De tal forma, la conselleira ha llamado al Gobierno central a "mantener la lealtad" en el marco de una "unidad de acción" con las comunidades para tener "éxito". Por tal motivo, demanda un "respeto que sea recíproco".

También se prestará atención a otras especies como las de caballa, lirio y pez espada, que dependen de la negociación con Noruega y de otras organizaciones pesqueras.

Además, Rosa Quintana ha llamado la atención sobre que se debe prestar atención en 2020 a otro "elemento desestabilizador" como es el 'brexit'. Apela a aprovechar el tiempo de prórroga para negociar por un acuerdo que mantenga el "statu quo" en el acceso a aguas y mercados.

LA OPOSICIÓN CRITICA FALTA DE PESO POLÍTICO

Por su parte, Xan Xove (Común da Esquerda) ha alertado de que esta propuesta de recortes "es uno de los últimos estrangulamientos que podía aguantar la flota", en un contexto de "expulsión" de los pescadores del mar en favor de la acuicultura industrial.

A renglón seguido, Xove ha reducido esta intervención de Quintana a "preparar el triunfalismo posterior de las correcciones que posteriormente" se van a hacer. Sin embargo, demanda que el sector quiere "estabilidad" para saber "si van a poder vivir de esto o no los próximos años".

"No tenemos ni voz ni voto ni veto, ese es el problema de la pesca gallega", de este modo ha resumido Montse Prado (BNG) sus críticas a la Xunta, pues avisa de que los "criterios políticos son los que pesan a la hora de tomar esas decisiones".

En esta línea, coincide en que la propuesta para 2020 es "nefasta" para toda la flota. Prado ha cuestionado "qué problemas ha solucionado" Quintana en 10 años como conselleira.

Patricia Otero (PSdeG) ha mostrado su "preocupación" por las previsiones pesqueras para el próximo año, por lo que emplaza a emplear los argumentos científicos, ya que "existe margen de maniobra y mejora".

La diputada socialista sostiene que es "fundamental el equilibrio entre los criterios medioambientales y socioeconómicos", así como trasladar que en la Comunidad se pesca con artes "respetables con el medio".

Pancho Casal (Grupo Mixto) ha reconocido a Rosa Quintana como "una de las conselleiras más competentes", pero lamenta que otras comunidades como el País Vasco tengan "más peso político" que Galicia. También apuesta por la "sostenibilidad" en un momento de "deterioro del medio ambiente marino".

En cambio, Teresa Egerique (PPdeG) reconoce que es una "propuesta complicada", pero afea a la oposición que "pinta una Galicia que parece que de lo más negro". Por ello, defiende el trabajo de la Xunta para "revertir" esta situación.

"Nunca me aparté de mi rumbo", ha dejado claro en su réplica la conselleira, quien ha dicho "no poder permitir" que se afirme que Galicia no tiene peso político. "Vamos con voz, con voto y con informes", ha sentenciado Quintana.