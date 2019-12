El Ayuntamiento supervisa las labores de instalación del alumbrado de Navidad de la calle Foro Romano

A 48 horas de que las luces navideñas se enciendan en la ciudad, Dorado, junto a Juan Encinas, responsable de Ximénez, ha comprobado la marcha de los trabajos, que van a buen a ritmo a la espera de la colocación de algunos elementos ornamentales.

En una nota, el delegado de Infraestructuras ha avanzado un aspecto que aún no se había concretado, y son los temas musicales que se podrán escuchar en el espectáculo de sonido. Se trata de 'Christmas C'mon', de Becky G; 'Navidad con Paz', de Miliki; 'Last Christmas', de Ariana Grande; 'All I want for Christmas', de Mariah Carey, y 'Mi mejor regalo', de India Martínez.