Canarias promocionará el desarrollo de las renovables y cerrará alianzas territoriales

El programa de actividades previsto por este departamento para la COP25 se repartirá entre la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) y la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid.

El consejero responsable del área, José Antonio Valbuena, destacó que "el objetivo del Gobierno en esta Cumbre es mostrar al mundo las oportunidades de crecimiento que tienen las islas en materia de energías renovables y lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, establecer líneas de colaboración y sinergias internacionales con territorios similares".

La representación del Ejecutivo regional la encabezará Ángel Víctor Torres, que tomará parte este próximo jueves, a partir de las 12.00 horas, en un debate sobre las facilidades que ofrece el archipiélago a empresas e instituciones que deseen desarrollar sus proyectos medioambientales, de energías limpias y cambio climático en las islas.

La mesa redonda llevará por título 'Desafíos de la Sostenibilidad en Canarias'.

El lunes se pondrá en marcha una agenda intensa de reuniones, debates y encuentros de trabajo que mantendrá José Antonio Valbuena con entidades como EUROPARK, Global Island Partnership GLISPA, la Fundación Tierra Pura, el Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA, el IDAE, Endesa, Red Eléctrica o representantes de Cataluña, Baleares y Euskadi para hacer una reflexión conjunta acerca de las leyes regionales sobre cambio climático.

Un día después, a partir de las 13.00 horas, en la zona Mare Nostrum del pabellón verde de la COP25, se desarrollará un evento propio de la Consejería titulado 'Hacia un modelo de turismo sostenible en Canarias'.

Ese mismo martes, a las 16.00 horas, participarán el consejero y el viceconsejero regional de Lucha contra del Cambio Climático, José Antonio Valbuena y Miguel Ángel Pérez, en un espacio de debate organizado en IFEMA y que llevará por título 'La descarbonización de territorios insulares'.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS EN MADRID

El martes 10 de diciembre, a las 17.00 horas, arrancará el programa de actos previsto por el Ejecutivo en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, bajo el sello de la COP25, con la presentación del papel de Canarias durante este evento internacional.

A continuación, tomarán la palabra representantes de entidades hoteleras y otros sectores de Canarias para dar a conocer iniciativas relacionadas con el turismo sostenible en las islas.

Para este bloque de ponencias, se ha querido contar con el grupo Altalay 7, GF Hoteles, AIDER La Gomera y Zero Waste Canarias-Residuos 0.

El miércoles, desde las 17.00 horas, se analizarán distintos proyectos liderados por Canarias a nivel nacional e internacional en materia de lucha contra el cambio climático.

En este apartado, se contará con las aportaciones del Observatorio Canario de Cambio Climático, Grafcan, el ITC y la Universidad de La Laguna.

El jueves se dedicará al papel de las administraciones locales, insulares y autonómicas en este proceso climático.

De esta forma, desde las 17.00 horas, tomarán la palabra representantes de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (programa Ecocomedores), la Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental de Tenerife y el Ayuntamiento de La Matanza.

El último bloque de ponencias, previsto para el viernes a las 17.00 horas, versará sobre la participación social en la lucha contra el cambio climático en Canarias.

En este caso, se presentarán diferentes iniciativas del Cabildo de Gran Canaria, la Fundación Buen Samaritano de Añaza (Santa Cruz de Tenerife), la Asociación para la Reprogramación Agraria Campesina Alborinco de Telde y la Fundación Isonorte de La Palma.

CINE Y DOCUMENTALES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Uno de los canales más importantes para la concienciación ambiental de los últimos años ha sido el cine y los grandes documentales.

Por este motivo, el Ejecutivo regional ha programado una serie de proyecciones en la Delegación del Gobierno de Canarias relacionadas con los efectos y las previsiones del cambio climático en todo el planeta.

Todas las obras han sido protagonistas del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) y se acompañarán de una explicación del cineasta canario David Baute.

El martes, a partir de las 19.30 horas, se ofrecerá la proyección de 'Anote's Ark', centrada en la inminente destrucción de una nación del Pacífico por el aumento del nivel del mar.

Al día siguiente, a partir de las 19.00 horas, será el turno de 'Thank you for the rain', una grabación en primera persona del día a día de un granjero keniano que acaba convirtiéndose en un destacado activista tras una fuerte tormenta.

El jueves 12 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, se mostrará 'La glace et le ciel', una aventura fílmica que presenta los paisajes helados de la Antártida de 1957 y los trabajos de investigación del glaciólogo Claude Lorius.

La última proyección, prevista para el viernes a las 19.00 horas, será 'Youth Unstoppable', un homenaje visual al movimiento juvenil global por el cambio climático.