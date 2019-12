El fill de la viuda de l'expresident de la CAM recorrerà l'absolució del seu cunyat, únic jutjat per l'assassinat

La magistrada del tribunal del jurat va absoldre Miguel López dels delictes d'assassinat i de tinença il·lícita d'armes, en aplicació del veredicte de no culpabilitat dictat pel jurat. Així, en la sentència s'apunta a una persona "desconeguda" com a autora del crim, d'acord amb eixe mateix veredicte.

L'advocat de l'acusació particular, Francisco Ruiz Marco, ha confirmat a Europa Press, que treballa en una línia similar a la de Fiscalia, que podria sol·licitar la nul·litat del juí en no estar documentat si estava motivada o no la devolució, per part de la magistrada-presidenta, del primer veredicte del jurat per a la seua esmena.

El Ministeri Fiscal ja va confirmar la possibilitat d'al·legar una possible "infracció de forma", entre altres possibles motius de recurs de la sentència davant el TSJCV, després que l'acta de la primera deliberació, malgrat formar part de l'acció processal, no s'incloguera en l'expedient de la sentència d'absolució.