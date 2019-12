De la Torre asegura que el presupuesto de 2020 "mejorará los datos de 2019" y habrá "algo más de inversión"

Entre las cuestiones, De la Torre ha incidido en mantener lo hecho y mejorar lo que se está haciendo en inversiones, dejando claro que "no hemos descuidado el tema social". También ha valorado algunos proyectos que han avanzado como el futuro hotel de Moneo, las excavaciones de los antiguos cines Astoria-Victoria o el antiguo edificio de Correos.

"Quedan cosas como Baños del Carmen, paseo marítimo de levante, sobre todo el carril bici para dar solución a las bicicletas y a los patinetes, que estamos con una ordenanza que está avanzada, pero que tiene que ser terminada, tramitada, resuelta, aprobada y aplicada", ha admitido.

Ha recordado que no han podido comenzar a elaborar las cuentas municipales hasta no tener datos concretos del escenario económico nacional, entre otros. Además, ha adelantado que para los presupuestos de 2021 "empezaremos en enero de 2020 para que esté terminado en su tiempo".

De la Torre, que ha participado este martes en la conferencia organizada por el Grupo Joly en la capital malagueña, ha incidido en que Málaga tiene "una estabilidad" de gobierno que permite plantear acciones "con cierta ambición".

Ha destacado, asimismo, que la clave es que la Málaga conseguida en estos años, "muy agradable, muy atractiva para vivir, para invertir y para trabajar en ella, sea conocida no por un porcentaje mínimo de población, sino por mucha, sobre todo por aquella que tiene capacidad de decisión en proyectos e iniciativas".

CAMBIO CLIMÁTICO

En su intervención, además, se ha referido a la COP25 de Cambio Climático, donde participó este pasado lunes y que se celebra en Madrid, y ha dejado claro que "lo importante son las acciones y no solo las palabras".

Así, ha hablado del reto del cambio climático y ha incidido en que se debe reflexionar en cómo hacer las cosas mejor para que el progreso sea compatible con la sostenibilidad ambiental, acompañado de lo social y la economía.

Por ello, y en este contexto, ha hablado de lo que se puede hacer en el ámbito local, "que tiene mucha capacidad de acción". Entre otros, ha hablado del fomento del transporte público, la extensión de los puntos de recargar de vehículos eléctricos, la extensión de las bicis eléctricas y más carriles bici y la reducción del consumo de energía, entre otros; además de edificios adaptados al máximo al ahorro energético.

En suma, ha afirmado, una respuesta de la ciudad que sea "lo más sostenible ambientalmente posible". En ese sentido, De la Torre ha afirmado que el esfuerzo municipal se ha producido en que hay una producción de energía renovable aprovechando los residuos y también las placas fotovoltáicas: "Esto puede crecer porque podemos avanzar más en la instalación y está en los objetivos".

De igual modo, el alcalde de Málaga ha incidido en la importancia de trasmitir la acción necesaria a las empresas y a la propia sociedad civil. "Es un gran reto colectivo que obliga a todos a trabajar en una dirección concreta y converger".

Ha aludido, además, z la importancia de los futuros intercambiadores modales de plaza de la Marina y el de delante de la estación para reducir la contaminación y fomentar el transporte público. También en materia ferroviaria ha subrayado el tren de la costa. "En ese escenario, que no tiene que tardar muchos años en conseguirse, debemos trabajar claramente en una estrategia compartida con otras administraciones".

Asimismo, ha aludido a la vía perimetral del área metropolitana: "No es favorecer el trafico privado, es hacer que transporte privado y público sea en términos de eficiencia energética".

Por otro lado, ha vuelto a defender que España funcionaría mejor, inclusive para los retos del cambio climático, si se tuviera ayuntamientos "más capaces desde el punto de vista de competencias y presupuestos", en alusión a la descentralización local.

EXPOSICIÓN UNIVERSAL 2027

Asimismo, se ha referido a que la visita que el secretario y subsecretario de la Oficina Internacional de Exposiciones (Bureau International des Expositions -BIE-) tenían previsto realizar a Málaga esta semana para conocer de primera mano el proyecto con el que la ciudad se ofrece para ser sede de una exposición internacional ha sido aplazada por la huelga general prevista en Francia.

Al respecto, ha recordado las reuniones mantenidas y ha vuelto a defender la iniciativa, insistiendo en que Málaga, "como ejemplo de ciudad que ha acometido una transformación sin precedentes en las últimas décadas", acoja una Expo en la que se darán a conocer soluciones para afrontar el desafío al que se enfrentan las ciudades del futuro teniendo como ejes a la propia ciudadanía, la innovación y el cuidado del medioambiente.

Para De la Torre, "tratamos de hacer algo que no tenga un coste que preocupe a nadie", añadiendo que "no vamos buscando que la ciudad saque ventajas sino ofrecer la ciudad como oportunidad a España de tener visibilidad, porque es un proyecto de Estado", ha dicho.

Además, ha esperado también que la nueva Junta de Andalucía "reconozca más el papel de las ciudades y su papel aunque no sea capital autonómica", pese a que "la inercia esa no es fácil de cambiar". No obstante, ha dicho que reclama lo mismo que a la anterior Gobierno autonómico.

AUDITORIO Y MÁLAGA CF

En relación con el auditorio en la ciudad, ha afirmado que el objetivo es licitarlo en 2020 abogando por la colaboración público-privada para poder llevarlo a cabo.

De igual modo, ha señalado que se trabaja con el puerto en la búsqueda de suelo, "no digo alternativo, en parte sí, para las necesidades logísticas del puerto, al fracasar el tráfico de contenedores, que ocupa en vertical, y apostar por los graneles". "Tenemos que buscar fórmulas en las que ofrecer oportunidades al puerto y ya veremos económicamente cómo se resuelve ese tema pero trataremos de que no nos cueste mucho".

De igual modo, ha indicado que Málaga necesita más hoteles y más oficinas; además de la necesidad de la nueva ronda porque "la ronda este se nos satura", abogando, no obstante, por el consenso en los grandes temas de ciudad.

Por último, en la ronda de preguntas ha sido cuestionado, en concreto, por el eje Málaga-Sevilla, recordando, entre otros, el Campus Andalucía Tech o Andalusian Soul, en materia turística, "pero poco más"; lamentando que cuando estuvo de actualidad las aspiraciones de Málaga de albergar la Agencia Europea del Medicamento, tras su salida de Londres por el 'brexit' "me encontré prácticamente solo, desde el punto de vista de las otras ciudades y la oposición de Granada, que absurdamente se pegaba tiros en el pie".

Ha defendido que estar dicha agencia en Málaga hubiera sido bueno para toda Andalucía: "Esa falta de visión de lo que es bueno para una ciudad es bueno para todos no se ha conseguido todavía". "En esta materia faltó realismo, sentido común y pragmatismo de otras ciudades y de la Autonomía", ha dicho, asegurando que "hay todavía demasiada cultura de localismos".

Por último, sobre la situación del Málaga CF, ha dicho que hay un "escenario abierto" y "el tiempo pasa": "Si La Liga ve que no se cumple el plan de viabilidad, la amenaza de descenso de categoría está ahí", esperando que no se llegue a eso. Por ello, ha dicho que ha propuesto reuniones semanales o quincenales, al menos, para "la toma de temperatura del tema".