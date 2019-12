Una exempleada del Palau trasladó al Comité de Empresa su "nerviosismo" por la situación "anormal" con Patrocini

La testigo se ha pronunciado así en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valencia por un presunto desfalco en Les Arts contra el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini -empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores-, José Antonio Noguera Puchol; el consejero delegado de Patrocini Joaquín Maldonado; y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe -mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones-, Pablo Broseta.

A la sesión de este martes estaba previsto que comparecieran los empresarios valencianos Rafael Aznar -expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV)-, Vicente Boluda -responsable de la naviera del mismo nombre- y Julio de Miguel, pero finalmente las defensas han renunciado a su testimonio.

La testigo, propuesta por el letrado de Moreno, ha sido preguntada por las circunstancias del despido de una trabajadora encargada de buscar patrocinios para el Palau. Al respecto, ha ahondado en que esta le llamó un día para comentarle que estaba "muy nerviosa y preocupada" porque se había constituido una sociedad -Patrocini- y "se habían cambiado los contratos".

En una reunión entre ambas, la exempleada le enseñó cuentas corrientes de patrocinadores y le dijo que las mismas tenían relación con una persona de Patrocini. "Me decía que dudaba muchísimo de que eso tuviera el visto bueno de la Generalitat, que era una situación absolutamente anormal", ha reproducido.

La testigo ha añadido que la extrabajadora le volvió a llamar posteriormente para incidir en los mismos aspectos. Tras ello, se enteraron de que se había producido una cena con la Presidencia de la Generalitat y los fundadores de Patrocini y fue en ese momento en el que le comentó a ella que "todo apuntaba a que la operación contaba con el respaldo de la Generalitat, así que debía ser inteligente y adaptarse a las circunstancias y seguir prestando sus servicios".

El letrado de Moreno le ha repreguntado por el despido de esta trabajadora y la testigo ha nombrado unos gastos indebidos con los taxis. Por su parte, el fiscal ha retomado el asunto de Patrocini y le ha preguntado si se informó al Comité de Empresa de que se iba a externalizar este servicio. "No", ha contestado. "Hubiera sido lo deseable y perceptivo", ha añadido.

Y ha apostillado que le preguntó a la exintendente del Palau Helga Schmidt por el motivo por el cual no se les había trasladado esta circunstancia, y ella les comentó que era una decisión "interna" que "estaba dentro de los temas organizativos de la empresa y no tenían por qué consultarlo ni ponerlo en común", ha señalado.

Tras finalizar la relación laboral con Patrocini, la testigo ha indicado que no le consta que "nadie" hiciera las funciones de captación de patrocinadores. "No se creó un nuevo departamento al respecto ni se destinó a nadie, que yo sepa", ha apostillado.

Preguntada por si había personas enchufadas en el Palau, ha respondido que "es un tema que pertenece a la leyenda urbana y de hacer eco de cotilleos". "Siempre -ha añadido- se comentaba que no se quién viene por no se quién... Pero a mí en ningún momento me ha constado algo así".

PATROCINADORES

Otra parte del juicio se ha destinado a los patrocinadores del Palau. En la sesión de este martes ha comparecido, por ejemplo, el ex director económico financiero del grupo Cleop entre 2009 y 2011 y ha manifestado que se firmó un convenio de colaboración empresarial con el Palau pero ha puntualizado que cuando él llegó a la empresa, éste ya estaba puesto en marcha.

También ha comentado que la relación profesional con Patrocini "la llevaba básicamente el presidente de la compañía y su secretaria", y ha añadido que en una ocasión le llamó Maldonado para interesarse por la demora en el pago de un importe prometido. Cuando se solucionó, le devolvió la llamada para decírselo.

Por su parte, otros dos responsables de dos mercantiles más han ratificado que se firmaron varios convenios de patrocinio con el Palau a través de Patrocini por los que se abonaron determinadas sumas de dinero.

PROYECTO "BONITO"

Por otro lado, este martes ha declarado como testigo una empleada de Patrocini que realizó trabajos para el festival Viva Europa 2012 y 2013, aunque el evento en esas fechas no llegó a celebrarse.

Ha comentado que tenía la impresión de que había sido un proyecto "bonito" que a las ciudades "les había gustado". Ha explicado que aunque en 2012 no se sabía seguro si se iba a poder celebrar el evento, ella hizo gestiones y contactó con "muchas" ciudades europeas.

Finalmente se abortó el evento y la testigo, ha dicho, siguió trabajando y organizando todo por si había una edición en 2013. "En 2013 llegamos un poco más lejos, actualizamos la página web, hicimos programas de ópera y diseño gráfico, aunque tampoco se llegó a desarrollar del todo", ha lamentado.