España destaca l'augment del 130% en licitacions de Foment: "Ábalos és el millor ministre que ha tingut la Comunitat"

Així s'ha pronunciat España durant la seua compareixença en la Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports de Les Corts, on ha informat sobre la licitació i adjudicació d'obra pública realitzada per Foment i també per la seua conselleria, a petició del PP.

El conseller ha explicat respecte a l'activitat de Foment que ha licitat a la Comunitat Valenciana inversions de juliol del 2018 a juny del 2019 per valor de 661 milions d'euros, quan en el mateix període de 2017 a 2018 es van licitar 288. Així, la inversió per càpita licitada s'ha situat en 134 euros, davant dels 58,3 del període anterior.

També ha subratllat el "destacable" esforç realitzat en infraestructures ferroviàries, ja que en eixe mateix període entre 2018 i 2019 el volum de licitacions d'Adif ha suposat més de 500 milions d'euros.

Quant a les adjudicacions, de juny del 2018 a maig del 2019 s'han realitzat a la Comunitat per import de 245 milions, davant dels 162 milions de l'anterior govern central.

"Les xifres segueixen sent insuficients", ha admès, però ha recordat que el rebuig als pressupostos que va presentar l'Executiu de Pedro Sánchez per a enguany "ha costat molt a aquesta comunitat". En tot cas, ha assegurat que el Consell serà "actiu i reivindicatiu" davant el pròxim Govern perquè la regió reba "les inversions justes".

Respecte a la seua conselleria, ha oferit les xifres d'inversió en carreteres, ports i Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), deixant fora l'àrea de Vivenda després de ser apartada d'una altra conselleria. Segons ha indicat, fins al novembre la licitació d'obra pública del seu departament és de 25 milions i de 87 en FGV, amb el que supera els 112 milions en aquests onze mesos de l'any.

A més, ha destacat algunes actuacions entre eixes licitacions com la nova via ciclopeatonal que connecta l'Horta Sud amb València per 5,9 milions, les obres de conservació i adequació d'infraestructures portuàries per quasi 4 milions, el nou pont sobre el barranc de Xiva per 3,59 milions o la millora de la seguretat vial en la CV-865 a Santa Pola per 2,4 milions.

En FGV, ha subratllat la licitació d'obres per a la construcció de la L10 de Metrovalència per 33 milions o quasi 30 milions en el Tram d'Alacant.

Pel que fa a les adjudicacions, ha assenyalat que se situen en 26 milions al novembre, i s'ha referit a alguns exemples com els 8,14 milions per al soterrament de vies a Burjassot o els 7,8 milions per a la ronda sud-oest de Vila-real.

Es tracta, ha dit el conseller, de "xifres moderadament satisfactòries" que esperen millorar en aquest mes que queda per a tancar l'exercici.

CRÍTIQUES DEL PP: "REALITATS NUL·LES"

En el torn de preguntes, el diputat del PP Miguel Barrachina ha assenyalat que veu en el Consell "anuncis, bones paraules i afirmacions, però realitats, entre escasses i nul·les", i ha assenyalat que les dades a les quals ha accedit reflecteixen que fins a l'octubre la Conselleria d'Obres Públiques ha pagat el 25% de les inversions previstes i hi ha subprogrames que "estan per estrenar-se" com el d'Ordenació del Territori i Paisatge.

També ha aconsellat a Espanya que "no es fie" dels qui li han donat les dades de Foment perquè els contractistes diuen "el contrari". Segons ha apuntat, l'últim any de Mariano Rajoy a la Comunitat Valenciana es van invertir 578 milions euros "publicats en el BOE" i en el mateix període de Pedro Sánchez 163 milions, "una caiguda del 72% en l'obra pública" que, no obstant açò, ha augmentat a nivell nacional.

El diputat de Ciutadans Carlos Gracia ha incidit que les dades de Seopan, l'associació de constructores i concessionàries d'infraestructures, reflecteixen que la licitació pública va caure 70 milions en 2018, fins a 44 milions, i ha recordat que "la licitació d'ahir és l'adjudicació de matí". En 2019, ha continuat, ha sigut de 112 milions, però "segueix lluny dels 181 milions del 2017".

Des de Vox, el seu portaveu, Ana Vega, ha indicat que els alegra que augmente la inversió en obra pública encara que "encara queda molt per fer" i la Comunitat segueix "a la cua" de les inversions estatals. Ha demanat al conseller que s'entenga amb "els seus companys de partit" i ha incidit que Ábalos "és valencià i coneix de primera mà les necessitats" de la regió.

Des del Botànic, la socialista Sandra Martín ha assenyalat que "la realitat és molt clara" malgrat l'"afany del PP per la baixa licitació" i ha subratllat que des de l'arribada d'Ábalos a Foment s'han licitat a la Comunitat inversions per 950 milions d'euros, s'ha impulsat el Corredor Mediterrani, el pla de Rodalies o la gratuïtat de l'AP-7. A més, ha retret al PP que el Consell està encara "acabant obres que van deixar sense pagar".

Belén Bachero (Compromís) ha reiterat que els fallits pressupostos eren "clau" per a revertir la falta d'inversió a la Comunitat i ha criticat que els qui no els van votar ara critiquen el conseller, mentre que Estefanía Blanes (Unides Podem) ha ressaltat que malgrat les "circumstàncies tan adverses" es manté "un bon nivell d'execució, licitació i adjudicació", encara que ha demanat "no caure en l'autocomplaença" i reivindicar "sempre".