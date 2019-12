Culla, cinqué municipi de la Comunitat Valenciana que se suma als pobles més bonics d'Espanya

L''Associació Els Pobles més Bonics d'Espanya' va anunciar aquest dissabte les seues incorporacions per a l'any 2020. Es tracta de 15 nous municipis que se sumaran a aquest important col·lectiu i entre els quals es troba Culla, que ha superat les "rigoroses auditories per a poder formar part del col·lectiu".

"L'encant especial de la localitat, amb carrers i racons que conserven a la perfecció l'atmosfera de temps remots, ha sigut un dels principals motius perquè Culla siga mereixedora d'aquest reconeixement", assenyala el consistori, que afig que el casc antic, "un dels conjunts històrics millor conservats de l'arc mediterrani i declarat Bé d'Interés Cultural el 2004, ofereix un recorregut per edificis carregats d'història i carrerons plens de tradició".

A més, destaca que a Culla es troben monuments com l'arc de la Porta Nova, les ruïnes de l'antic castell àrab, amb les restes de les muralles i l'Església Parroquial del Salvador i altres edificis "de gran interés" com són el Graner del Comendador, conegut com 'la Presó', o l'Antic Hospital.

Segons Francisco Mestre, president de l'associació, "donem la benvinguda a Culla, que passaran a ser part de la nostra gran família, bells pobles que han superat una rigorosa auditoria gràcies al treball de generacions de veïns, que han cuidat i protegit el patrimoni cultural, arquitectònic i paisatgístic heretat".

L'alcalde de Culla, Víctor Fabregat, va rebre aquest dilluns la notificació oficial que el poble ha sigut admès com a membre de l'associació. El primer edil ha expressat "l'orgull que sentim tots els veïns de Culla per aquest títol que enalteix l'atractiu del nostre poble i reconeix el treball i l'esforç de tots aquells que han lluitat per conservar el nostre patrimoni, la nostra història i les nostres tradicions".

Finalment, Fabregat ha destacat que "ser un dels pobles més bonics d'Espanya és un reclam turístic de primer nivell que revertirà en noves oportunitats per als nostres veïns".