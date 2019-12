PP demana una comissió d'investigació de política de menors del Consell després de la condemna a un educador per abusos

Els 'populars' volen que tant la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra (Compromís), com a titular de les polítiques de menors, com el president, Ximo Puig (PSPV), com a "responsable últim del Consell" expliquen "per què l'Advocacia de la Generalitat no s'ha personat en aquest cas i sí en uns altres com el de Sogorb (Castelló)". En aquest últim cas del centre castellonenc, l'educador acusat d'abusos va resultar absolt pel jutjat.

Bastidas, preguntada per si creu que Oltra té una responsabilitat especial en aquest cas atés que el condemnat és el seu exmarit o per si ha de donar explicacions de per què no s'han pres "mesures tan contundents", ha avançat que estan "avaluant" una sèrie de dades sobre aquest procés i que els faran públiques quan les tinguen.

Açò sí, ha criticat que l'Advocacia no s'haja personat en ell, a diferència de Sogorb, lamentant que "hàgem de despatxar-nos amb una sentència en un cas tan menyspreable".

Així ho ha reclamat la sotssecretària general del PPCV en declaracions als mitjans sobre la condemna de l'Audiència de València a cinc anys de presó a un educador d'un centre d'acolliment de la capital valenciana per un delicte continuat d'abús sexual a una menor tutelada per la Generalitat en determinats períodes de temps entre 2016 i 2017, quan ella tenia 14 anys.

Després de fer-se pública la sentència, Oltra va afirmar aquest dilluns que, quan siga notificada, la Conselleria instarà el centre al fet que s'aplique "en els seus propis termes". "Nosaltres no fem valoracions de les sentències, allò que hem de fer és aplicar-les, i el que la Conselleria òbviament està esperant és que amb urgència notifique el tribunal els termes concrets de la sentència i, a partir d'ací, instar el centre al fet que s'aplique en els seus propis termes", va subratllar.