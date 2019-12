Buenafuente se reincorpora al trabajo tras la operación de espalda a la que se ha sometido: "Lo he pasado mal"

El presentador Andreu Buenafuente ha vuelto a ponerse al frente de Late Motiv, en Movistar+, después de una baja de dos semanas a causa de una operación de espalda.

"Personas : Vuelvo al curro!!! Gracias al equipo médico, a mis compañeros de @latemotivcero a todos los que me mostraron su apoyo. Espalda bien, pierna en su sitio y cabeza como siempre. Nos vemos esta noche!!!!", anunciaba el presentador en sus redes sociales antes del programa de este lunes.

"Estoy mejor, he vuelto en forma. Estoy como siempre, después de presentar los Goya me incorporo al Circo del Sol", bromeaba Buenafuente, pues su regreso coincidía en el tiempo con el anuncio de la Academia de Cine de que él y Silvia Abril volverán a ser los presentadores de la Gala de los Goya.

"Me han sometido a una operación de espalda, decían que era poca cosa pero yo lo he pasado mal", decía y como siempre, bromeaba a continuación, "mal, porque he visto pasar la película de mi vida por delante… pero como trabajo en Movistar muchas imágenes eran de pago".

Y no dudaba en dar las "gracias a los compañeros que han hecho posible que durante dos semanas ésto se emitiera", aunque a unos más que a otros.

“Me gustaría repasar lo que han hecho los presentadores de guardia, ya os podéis imaginar, todo elegancia, clase y saber estar”, anunciaba el presentador en su tradicional monólogo inicial, para verse después un vídeo en el que los colaboradores tomaban el mando, con todo tipo de chistes escatológicos.

"Y todavía se preguntan por qué he vuelto… tenía que volver, aunque fuera con muletas", decía Buenafuente.