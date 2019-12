Estudiants de la UPV creen una plataforma per a reivindicar pràctiques remunerades de forma "justa i digna"

Els promotors de la iniciativa han penjat en els passadissos de les Escoles Tècniques Superiors d'Enginyeria del Disseny i d'Informàtica cartells i fullets per a informen de la celebració -aquest dimecres, 4 de desembre, a les 14.15, en Informàtica, i el dijous a les 12.15, en Disseny- de les assemblees fundacionals de la plataforma, segons es detalla en un comunicat del Front Estudiantil Unificat de València (FEU).

"A poc més de 4€/h de mitjana com ens ven la UPV, per a les empreses no som més que mà d'obra barata", mentre, en altres universitats, com la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la remuneració mitjana es troba entorn dels 8€/h", assenyalen els fullets.

L'activitat principal de l'emergent associació fins a hui ha sigut la de reunir-se "a tots els nivells" de la universitat per a acordar aquest augment de la remuneració de les pràctiques amb l'administració, però des del col·lectiu qualifiquen d'"insuficient el pla d'actuació aprovat el 14 de novembre, que pretén assimilar la remuneració de les pràctiques d'empresa al salari mínim interprofessional en un període indefinit de 6 a 12 anys". "Aquesta ha sigut l'espurna que ha llançat la plataforma a la convocatòria d'assemblees", expliquen.