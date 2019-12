Marlène Mourreau recibe buenas noticias: "No tengo cáncer de piel"

Para sorpresa de los muchos asistentes, Marlène Mourreau aprovechó la gala de los Premios Actúa 2019, celebrados la pasada semana en Madrid, para contar a algunos periodistas que estaba pasando un momento personal complicado. Al parecer, la modelo francesa y estrella televisiva de la España de los 90 se encontraba, por entonces, esperando unos resultados médicos que confirmasen las sospechas de un posible cáncer de piel. "Me he pasado con el sol", aseveraba Mourreau, no sin añadir que "hay que ser fuerte y luchar".

Ahora, apenas una semana después de las citadas declaraciones, Marlène Mourreau ha celebrado los buenos resultados de la biopsia a la que se sometió. Así lo ha hecho saber al diario El Español, donde ha hecho público el diagnóstico de los médicos que han hecho las diversas pruebas médicas y análisis clínicos. "Ya estoy bien. No tengo cáncer de piel", confirmaba la vedette con alegría, quien, ha querido celebrar por todo lo alto tan buenas noticias: se ha cambiado de look y, además, se va de viaje a Vietnam.

El fantasma de Mourreau

Hace tan solo dos meses, la modelo francesa volvía a acaparar parte del foco rosa al contar en uno de los programas de televisión de más audiencia en nuestro país que convivía con un fantasma que, según ella, tenía adicción con Telecinco. La que fuera ganadora de Gran Hermano VIP aprovechó su visita al plató de Sálvame para contar sus desventuras con esta presencia paranormal que engrosaba su factura de la luz y que, además, "olía a muerto".

Así, no tuvo problema en invitar a las cámaras del mentado espacio de Mediaset para que grabasen el momento en el que una espiritista exorcizó su casa. Tras un desmayo a causa de la intensidad de la sesión, un spray anti fantasmas y algunos versos mágicos, la médium llegó a un acuerdo con el ente para que, aunque no dejase los muros del hogar de Mourreau, sí tuviese un comportamiento menos invasivo.