El SanSan anuncia a Bombay Bicycle Club como cabeza de cartel internacional

20M EP

El festival SanSan, que se celebrará del 9 al 11 de abril en la localidad de Benicàssim (Castellón), ha anunciado a la banda Bombay Bicycle Club como cabeza de cartel internacional. Será "el único escenario español" por el que pasarán los británicos en 2020 para presentar su nuevo disco, 'Everything Else Has Gone Wrong'.