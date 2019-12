El Govern rescinde el contrato del transporte aéreo sanitario de Baleares

En respuesta a la pregunta formulada por la diputada del PP, Margalida Durán, Gómez ha explicado el análisis de los servicios jurídicos ha llevado a la apertura de cinco expedientes que "conducirán a la rescisión del contrato" y ha informado de que en paralelo se ha iniciado "por vía de urgencia y de manera directa" la contratación de dos aviones y dos helicópteros.

"En todas mis intervenciones he asumido la responsabilidad y he dado la información que dispongo y ya dije que no nos temblaría el pulso en el caso de que hubiera que rescindir el contrato", ha manifestado la consellera socialista.

Ante esto, Durán (PP) ha criticado que "lo único cierto" de lo que ha dicho es que "al final rescinden el contrato" y ha señalado que es "una certeza" que "faltaban medidas de seguridad". "Constantemente nos ha escondido la información", ha censurado antes de decir que "se ha puesto en peligro a pacientes, personal sanitario y tripulación".

En contestación, Gómez ha dicho que "no se ha dejado de hacer ningún traslado por medidas de seguridad, que las pone la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), no el Govern". "Les interesa crear alarma", ha reprochado la consellera que luego ha adelantado que ya ha pedido la "comparecencia voluntaria" para explicar este asunto.