La Comunitat Valenciana segueix en alerta aquest dimarts per pluges, vents i fenòmens costaners

Així, després de les intenses pluges d'anit en el sud d'Alacant, aquest dimarts ha clarejat amb pluges febles, disperses per punts del litoral de la província de València i del nord d'Alacant.

A més, sobre les 8.00 hores es registra fort marejada en el litoral nord a aquest hora, amb ones que no superen els 2 metres, i mar grossa en el litoral sud, amb altura d'ones que s'acosta als 3 metres. Per la seua banda, el vent de nord-est, gregal, va refermant en el litoral de la mitat sud, amb ratxes que superen els 50 km/h i és més feble en la mitat nord a aquesta hora.

No obstant açò, Aemet ha actualitzat els avisos vigents i s'ha decretat el nivell groc per pluges que deixaran 80 l/m2 en 12 hores en litoral nord d'Alacant i en el litoral sud de València, 60 l/m2 en el litoral sud de València i en l'interior sud de València. A més, es preveuen ratxes de vent de fins al 70 km/h en el litoral nord d'Alacant.

Així mateix, el litoral d'Alacant i el litoral sud de València està en avís taronja per fenòmens costaners amb vent del nord-est força 7 a 8 i ones de 3 a 4 metres, mentre que el nivell per a la resta de la Comunitat Valenciana és groc amb ones d'entre 2 i 3 metres.

Les temperatures es mantindran amb pocs canvis i no se superaran els 16 graus a Alacant, els 15 a Castelló i els 14 a València, segons les mateixes fonts.