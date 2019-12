Un altre temporal assota la Comunitat Valenciana

El temporal que fa uns dies va entrar a la Península per Galícia va arribar finalment ahir a la Comunitat Valenciana, on va deixar ones de més de 2,5 metres i pluges acumulades de 133 litres per metre quadrat a Pego (Alacant) en només quatre hores.

Les pluges, que van ser persistents –d'intensitat moderada a forta en el litoral i prelitoral de València i nord d'Alacant– van tindre una intensitat torrencial de manera puntual en la zona de Xàbia i d'intensitat molt forta també en altres comarques costaneres, com la Safor, la Marina Alta i la Ribera Baixa.

A més, es van registrar tempestes en la mar i un augment de l'onatge, amb ones de més de 2,5 metres a la província de València, sud de Castelló i nord d'Alacant. Es preveu que vaja en augment en les pròximes hores i que es registren ones de fins a quatre metres.

Atés que aquest temporal, que arriba amb el record encara present de les destrosses que va deixar al seu pas l'última DANA, té un component important de fenòmens costaners, el 112 ha llançat una sèrie de recomanacions, com no acostar-se als passejos marítims, espigons o penya-segats o no circular amb vehicles per carreteres pròximes a la línia de platja o no practicar esports aquàtics.

Per a aquest dimarts, la Aemet ha activat l'alerta groga (risc moderat) en 10 províncies i l'alerta taronja (risc important) en cinc d'elles. Es tracta de Barcelona, Girona, Tarragona, Melilla, Alacant, Castelló, València, Balears, Almeria i Múrcia. Malgrat que el temporal se sentirà més intensament en aquestes dues últimes províncies, a València es manté l'alerta taronja per fenòmens costaners i la groga per pluges fortes, igual que ocorre a Alacant, on a més s'ha activat la groga per forts vents.

El pitjor dia en la Comunitat, no obstant això, arribarà demà dimecres. Així ho va anunciar ahir la Aemet a través d'un avís especial de fenòmens adversos en el qual adverteix de què es tracta d'un temporal “d'anada i tornada” en la Comunitat, perquè ahir i demà seran els dos pitjors dies per a la regió. Les precipitacions podrien persistir el dijous, però aniran remetent.