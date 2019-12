La Generalitat concedeix ajudes al lloguer per 20 milions d'euros

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge ha resolt la concessió d'un total de 20.084.287 euros per a ajudes al lloguer. L'objectiu és afavorir l'accés a l'habitatge en lloguer, especialment entre els joves. D'aquesta manera, a través de dos programes –un destinat a ajudes al lloguer i un altre específic per als més joves– se subvencionen els rebuts de lloguer des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del present any, segons va explicar aquest dilluns la Generalitat en un comunicat.

El conseller d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, va destacar l'increment del nombre de sol·licituds en un 26,2% respecte a l'exercici anterior, un augment que “evidencia que el programa d'ajudes és necessari per a aquelles persones amb més dificultats”.

Va lamentar que la “tendència abusiva dels preus del lloguer no permeta a moltes famílies poder accedir a un habitatge de lliure mercat”, sent el problema especialment crític “en el cas de joves, de persones majors i de col·lectius en risc d'exclusió social”.

Així mateix, va destacar que per al pròxim exercici “les ajudes al lloguer s'incrementaran i tindran una dotació de 24 milions d'euros”. En l'actual convocatòria, la resolució de la qual va publicar aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), 11.972 persones es beneficien d'aquestes ajudes, de les quals 8.926 corresponen al programa general i 3.046 al de joves.

Dels 20.084.287 euros concedits, 13.535.942 es destinen al programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatge i 6.548.100 al programa d'Ajudes al Lloguer per a Joves. Tenen prioritat per a accedir a les ajudes les persones afectades per desnonament, dació en pagament o execució hipotecària en els últims deu anys.

També es prioritza a les famílies monoparentals i nombroses; les víctimes de violència de gènere o del terrorisme; les persones amb diversitat funcional (33%); els joves extutelats o els afectats per catàstrofes, entre altres supòsits.

La xifra

40% del lloguer és la quantia que poden cobrir aquestes ajudes, amb un màxim de 2.880 euros anuals. Per a majors de 65 anys, poden arribar al 50%, amb un màxim de 3.600 euros anuals. Per als menors de 35 anys, la subvenció podrà aconseguir el 50% de la renda de lloguer.