Sant Pere Nolasc, de l'abandó a la reforma

L'Ajuntament de València va presentar aquest dilluns el projecte de rehabilitació del Mercat de Sant Pere Nolasc, situat en el barri de Morvedre, que mantindrà la seua estructura i el seu caràcter comercial original però també es convertirà en un espai de relació i trobada del veïnat.

Es tracta d'un immoble deteriorat i abandonat, en el qual únicament resisteix una parada de venda, que es debatia entre el tancament definitiu i una reforma integral. Finalment, el Consistori ha optat per tornar a donar-li vida, per al que va encarregar un projecte que ara ha vist la llum.

La planta baixa de l'edifici, que data de 1900, albergarà cinc parades de venda tradicional i quatre de tira de comptar, amb productes frescos i de temporada que ven directament la gent del camp, a més de tres llocs per a promoure productes de temporada. La segona planta es deixarà diàfana per a acollir activitats de les entitats veïnals.

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, va donar a conéixer aquest dilluns el projecte, un document elaborat amb un pressupost 700.000 euros que “mostra la recuperació d'aquest emblemàtic recinte, que estava totalment abandonat, amb només una parada de venda”, va manifestar.

“Amb aquest projecte donem el tret d'eixida per a recuperar i revitalitzar aquest mercat, tal com hem fet en el Mercat del Grau, on ja estan en marxa les obres”, va explicar Galiana, que va concretar que el següent pas serà, “a càrrec del pressupost de 2020, l'aprovació del projecte d'obres, que podran començar l'any 2021", segons les seues estimacions.

projecte reforma mercat sant pere nolasc Ajuntament de València

L'edil va indicar que l'objectiu del Consistori és que aquest recinte siga “un mercat referent de producte valencià”, que done servei al barri i que potencie la labor dels agricultors i l'horta: “El projecte és molt ambiciós i presenta una concepció de mercat obert amb zones d'ús ciutadà”, va afegir el màxim responsable dels mercats municipals.

Galiana també va assenyalar que aquest edifici s'adaptarà a les actuacions urbanístiques del seu voltant, com per exemple la conversió en zona de vianants de la plaça de Sant Pere Nolasc i els carrers Convent, Santa Isabel i Manyà, per a millorar la mobilitat, l'accessibilitat i la vertebració per als vianants del barri de Morvedre.

El mateix model del Grau

El projecte del Govern local per a recuperar el mercat de Sant Pere Nolasc segueix el model del Grau, on ja estan en marxa les obres de rehabilitació. L'actuació del barri de Morvedre preveu una inversió total que rondarà els 2,5 milions d'euros i no actuarà de manera aïllada en l'edifici, sinó que també inclourà la conversió en zona de vianants de l'entorn per a integrar la vida dels residents de la zona en l'activitat del seu mercat municipal.